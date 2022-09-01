Насильницьке переселення українців у Росію — воєнний злочин, — Human Rights

За інформацією правозахисників, українці стикалися з багатьма зловживаннями з боку військових РФ, намагаючись тікати з Маріуполя в Україну або виїхати в інші країни. Процедура фільтрації мала каральний і образливий характер.

Із початку масштабного вторгнення російських військ в Україну представники РФ вдаються до насильницького переміщення громадян України. Людей вивозять або на інші території, що перебувають під російською окупацією, або в саму Росію. Це рівносильно воєнним злочинам, зазначає правозахисна організація Human Rights Watch у своїй доповіді.

Правозахисники нагадали, що хоча під час воєнних конфліктів полонених можуть переміщати територією противника, проте насильницьке вивезення мирних жителів заборонено міжнародним гуманітарним правом, а також законами ведення війни.

Правозахисники попередили, що такі практики можуть розслідуватися як воєнні злочини чи злочини проти людяності. За інформацією HRW, найбільше представники Російської Федерації вивезли мешканців Маріуполя та Харківської області.

Людям не дозволяли виїхати в Україну

У більшості випадків на українців чинили тиск і повідомляли, що нібито вони не мають іншого виходу, зазначається в доповіді HRW.

Українці стикалися з безліччю проблем і зловживань із боку військових РФ, коли намагалися втекти з Маріуполя на території, що перебувають під контролем України, намагалися уникнути переміщення в РФ або коли робили спроби виїхати з Росії.

[ + – ] Із Маріуполя громадян України везли через райони запеклих зіткнень

Огляди й допити

Із Маріуполя багатьох громадян України везли через райони, де йшли запеклі бойові зіткнення. Вони піддавалися оглядам і допитам на блокпостах ЗС РФ. У Росії чи на окупованих територіях українців піддавали так званій фільтрації.

Окупаційна адміністрація збирала в громадян України особисту інформацію та біометричні дані, всі дані з телефонів копіювалися, переглядалися особисті листування та публікації на сторінках соцмереж. За словами правозахисників, ця процедура мала каральний і образливий характер.

"Свідки" злочинів ЗСУ

Через підозри в можливих зв'язках із українськими військовими громадян відправляли в так звану "ДНР", після цього про багатьох людей, які туди потрапили, не було жодних відомостей.

Від українців, яких вивезли в РФ, вимагали поставити підпис під документами та цим заявити, що вони були свідками злочинів ЗСУ.

За даними уряду України, за час війни в Росію насильно перевезли близько 1,6 млн українців.

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Маріуполя влаштували перший голодний бунт після того, як Червоний Хрест скасував роздачу харчових продуктів. Охочих отримати гуманітарну допомогу виявилося більше, ніж очікувалося, через що спалахнули протести.

Раніше Фокус повідомляв, що Москва погрожує вторгненням Молдові. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що погрози "миротворцям" у Придністров'ї розцінюватимуться як напад на РФ.