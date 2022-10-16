ВС РФ начали эвакуировать "госучреждения" из Херсонской области в Крым, — Генштаб

По данным ведомства, оккупанты вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.

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Российские войска начали эвакуацию "государственных учреждений" из оккупированной части Херсонской области в Крым. Об этом сообщает Генеральный штаб в вечерней сводке за 16 октября.

По данным ведомства, оккупанты вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда. Кроме того, ВС РФ усилили фильтрационные мероприятия на территории региона.

В Генштабе рассказали, что сейчас армия России сосредоточена на удержании занятых позиций, однако также пытается идти в наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения", — сказано в сообщении.

Всего за прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 10 авиаударов по территории Украины. Также оккупанты совершили восемь обстрелов с реактивных систем залпового огня.

В свою очередь украинские военные нанесли 20 ударов по позициям ВС РФ.

"Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", — сообщили в Генштабе.

Кроме того, ВСУ сбили один российский беспилотник и ударили по командному пункту россиян.

Моральное состояние россиян

В Генштабе заявляют, что уровень морально-психологического состояния российских граждан в приграничных с Украиной регионах значительно снизился. Это связанно с тем, что там нет медицинской помощи для гражданских.

"По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области", — рассказали в ведомстве.

Напомним, 15 октября российские военкоры сообщали о мощном наступлении ВСУ в Херсонской области. Источники сообщали о наступлении примерно двух украинских батальонов на направлении Дудчаны — Мыловое.

13 октября западные военные спрогнозировали, что ВСУ могут взять под контроль оккупированный Херсон уже на следующей неделе. Эксперты считают, что вскоре украинские военные могут занять западный берег Днепра в Херсонской области, где и расположен областной центр.