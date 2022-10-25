ЗС РФ облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, — Генштаб

У районі села Горностаївка окупанти мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу військ із правого берега.

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Російські війська почали облаштовувати оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це розповів Генштаб у ранковому зведенні.

За інформацією відомства, в районі села Горностаївка окупанти мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу військ із правого берега.

Тим часом в окупованому Херсоні продовжується "евакуація" місцевих жителів. Також із міста відвезли обладнання і персонал окупаційних адміністрацій в окупований Генічеськ і Скадовськ. "Евакуації" з правого берега підлягають представники оперативних служб і медики.

Крім того, росіяни припинили фінансування шкіл і забезпечення харчуванням дітей у школі. У захопленому обласному центрі зросла кількість пограбувань місцевих жителів і мародерства.

У Генштабі також розповіли, що в село Львове Херсонської області, що на правому березі Дніпра, Росія перекидає військових серед мобілізованих на заміну місцевим колаборантам.

Де наступали ЗС РФ?

Російські окупанти зосередилися на обороні на окремих напрямках, а також ведуть наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках у Донецькій області.

"За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар'їнка та Невельське Донецької області", — розповіли в Генштабі.

Крім того, росіяни обстрілюють позиції української армії вздовж усієї лінії фронту та проводять повітряну розвідку. Минулої доби ЗС РФ нанесли ракетні й авіаудари по інфраструктурі та житлових будинках українців.

Удари ЗСУ

У Генштабі повідомили, що за останні дні українським військовим вдалося знищити п'ять одиниць озброєння і військової техніки, а також до 110 військових РФ у Херсонській та Запорізькій областях. Минулої доби авіація ЗСУ завдала 30 авіаударів по позиціях ЗС РФ.

Унаслідок чого уражені 22 райони зосередження озброєння і військової техніки окупантів, 5 складів боєприпасів і 9 зенітних ракетних комплексів ворога.

"На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА "Орлан-10" та БПЛА "Shahed-131" противника", — сказано в повідомленні.

Крім того, ракетні й артилерійські війська за добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, ЗРК, радіолокаційну станцію "Зоопарк" і 2 інші важливі об'єкти російських військ.

Нагадаємо, 24 жовтня у Міноборони розповіли, що ЗСУ звільнили 90 населених пунктів у Херсонській області з початку контрнаступу. За даними військового телебачення, українські війська зараз перебувають за 20 хвилин їзди від захопленого Херсона.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗС РФ найближчим часом не планують залишати Херсон, а готуються до його оборони. В обласний центр завозять нові підрозділи ЗС РФ, а з міста вивозять готівку, сервери й окупаційну адміністрацію на випадок, якщо потрібно буде вийти швидко.