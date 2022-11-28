"Критичний дефіцит": у РФ скаржаться на нестачу високоточних боєприпасів "Краснополь"

"Краснополь" — це російський аналог високоточних Excalibur, які тисячами одержують українські військові.

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Російські пропагандисти скаржаться на дефіцит армії розрекламованих боєприпасів "Краснопіль". Про це повідомляє Defense Exress.

"Краснополь" — це російський аналог високоточного снаряда Excalibur, який отримує українська армія в рамках допомоги із Заходу. Армія окупанта хоче мати можливість вражати українські цілі, як це робить ЗСУ по російських.

Як пишуть у виданні, у ЗС РФ не вистачає не лише "Краснополя", а й "Китоловів" і навіть більш дешевих PGK M1156. Навіть якби вони й були в РФ у достатній кількості, то ворог зіткнувся б з ще однією проблемою — брак безпілотників у проксі-силах "Л/ДНР". У них не вистачає "Орланів" для коригування артилерії.

Водночас великий арсенал "Краснополів" ЗСУ захопили під час контрнаступу в Харківській області під Ізюмом. Вартість одного боєприпасу оцінюється у 35 тисяч доларів.

[ + – ] Боєприпас Китолов призначений для САУ "Нона-С" та "Нона-СВК"

"Китолов" — це комплекс керованих боєприпасом калібром 120-мм. Вони призначені для САУ "Нона-С" і "Нона-СВК".

Нагадаємо, знищення російської "Мсти-Б" високоточним снарядом Excalibur потрапило на камеру. Excalibur робить артилерію далекобійною снайперською гвинтівкою.