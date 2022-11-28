"Критический дефицит": в РФ жалуются на недостаток высокоточных боеприпасов "Краснополь"

"Краснополь" — это российский аналог высокоточных Excalibur, которые тысячами получают украинские военные.

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Российские пропагандисты жалуются на дефицит в армии разрекламированных боеприпасов "Краснополь". Об этом сообщает Defense Exress.

"Краснополь" — это российский аналог высокоточного снаряда Excalibur, которые получает украинская армия в рамках помощи из Запада. Армия оккупанта хочет иметь возможность поражать украинские цели как это делает ВСУ по российским.

Как пишут в издании, у ВС РФ не хватает не только "Краснополя", но и "Китоловов" и даже более дешевых PGK M1156. Даже если бы они и были у РФ в достаточном количестве, то враг бы столкнулся с еще одной проблемой — недостаток беспилотников в прокси-силах "Л/ДНР". У них не хватает "Орланов" для корректировки артиллерии.

При этом большой арсенал "Краснополей" ВСУ захватили в ходе контрнаступления в Харьковской области под Изюмом. Стоимость одного боеприпаса оценивается в 35 тысяч долларов.

[ + – ] Боеприпас Китолов предназначен для САУ "Нона-С" и "Нона-СВК"

"Китолов" — это комплекс управляемых боеприпасом калибром 120-мм. они предназначены дл САУ "Нона-С" и "Нона-СВК".

Напомним, уничтожение российской "Мсты-Б" высокоточным снарядом Excalibur попало на камеру. Excalibur делает артиллерию дальнобойной снайперской винтовкой.