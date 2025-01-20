Суд конфисковал квартиру заместителя начальника областного ТЦК Полтавской области: детали

По данным журналистов, речь идет о полковнике Александре Котюхе, который занимает должность заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП. На момент публикации материала ни орган комплектации, ни чиновник не прокомментировали данное решение суда.

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал законной гражданскую конфискацию трехкомнатной квартиры в центре Полтавы, которой пользовались родственники заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

По данным издания "Украинская правда", речь идет о заместителе начальника Полтавского областного ТЦК и СП полковнике Александре Котюхе.

Как сообщают правоохранители, 20 января коллегия судей удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованного актива жилого помещения и его взыскании в доход государства, трехкомнатной квартиры. Формально она принадлежит матери заместителя начальника Полтавского областного ТЦК, однако находилась в его реальном пользовании.

Согласно материалам НАПК, мать чиновника приобрела это помещение в 2023 году стоимостью в 1,9 млн грн, однако не имела достаточных доходов для ее приобретения. Следствие установило, что этой жилой площадью пользовались чиновник и члены его семьи.

Согласно выявленным фактам, прокурор САП обратился в суд с просьбой взыскать этот актив с должностного лица Полтавского областного ТЦК в пользу государства, и коллегия удовлетворила соответствующее ходатайство в полном объеме. Сейчас обе стороны могут обжаловать решение этого постановления суда.

На момент публикации материала, ни Полтавский областной ТЦК и СП, ни сам чиновник не прокомментировали это решение суда.

Ранее стало известно, что суд во Львове отменил мобилизацию военнообязанного гражданина. Летом прошлого года территориальный центр комплектации и соцподдержки мобилизовал во Львовской области забронированного работника сети супермаркетов. Мужчина подал в суд на военкомат и выиграл дело.

Впоследствии сообщалось о том, как наказывают военкома за нарушение закона. Не впервые работники ТЦК нарушают закон и права людей. Некоторым из них суды назначают штрафы, но никакой уголовной ответственности.