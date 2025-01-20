Суд конфіскував квартиру заступника начальника обласного ТЦК Полтавщини: деталі

За даними журналістів, мова йде про полковника Олександра Котюха, який обіймає посаду заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. На момент публікації матеріалу ані орган комплектації, ані посадовець не прокоментували це рішення суду.

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав законною цивільну конфіскацію трикімнатної квартири у центрі Полтави, якою користувалися родичі заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

За даними видання "Українська правда", мова йде про заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Котюха.

Як повідомляють правоохоронці, 20 січня колегія суддів задовольнила позов прокурора САП щодо визнання необґрунтованим активу житлового приміщення та його стягнення в дохід держави, трикімнатної квартири. Формально вона належить матері заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, однак знаходилася в його реальному користуванні.

Згідно з матеріалами НАЗК, мати посадовця придбала це помешкання у 2023 році вартістю в 1,9 млн грн, однак не мала достатніх доходів для її придбання. Слідство встановило, що цією житловою площею користувалися посадовець та члени його родини.

Відповідно до виявлених фактів, прокурор САП звернувся до суду з проханням стягнути цей актив з посадової особи Полтавського обласного ТЦК на користь держави, і колегія задовольнила відповідне клопотання в повному обсязі. Наразі обидві сторони можуть оскаржити рішення цієї ухвали суду.

На момент публікації матеріалу, ані Полтавський обласний ТЦК та СП, ані сам посадовець не прокоментували це рішення суду.

Раніше стало відомо, що суд у Львові скасував мобілізацію військовозобов'язаного громадянина. Влітку минулого року територіальний центр комплектації та соцпідтримки мобілізував у Львівській області заброньованого працівника мережі супермаркетів. Чоловік подав до суду на військкомат та виграв справу.

Згодом повідомлялося про те, як карають військкомів за порушення закону. Не вперше працівники ТЦК порушують закон та права людей. Деяким з них суди призначають штрафи, але ніякої кримінальної відповідальності.