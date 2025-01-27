Жителя Полтавы приговорили к лишению свободы за 3 сообщения в мессенджере: что он писал

Мужчина, как выяснило следствие, написал несколько сообщений в чате для уклонистов. Его смартфон конфисковали в доход государства.

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Украинца наказали за несколько сообщений в Telegram. Деталями дела поделилась пресс-служба Полтавского областного ТЦК.

Киевский районный суд признал виновным мужчину, который писал в чате Telegram-канала "Где повестки Полтава". Следователи установили, что он опубликовал по меньшей мере три сообщения, в которых раскрывал местонахождение работников ТЦК и полицейских.

Украинца обвинили в том, что он препятствовал законной деятельности ВСУ во время военного положения, публикуя свои сообщения в чате для уклонистов. В суде отметили, что это "приводит к росту напряжения в обществе, избежание военнообязанными лицами общения с представителями ТЦК". Это, как известно из документов, приводит к уменьшению военнообязанных, которые приходят в ТЦК и могут быть мобилизованы, чем ставит под угрозу сроки и объемы комплектования войска.

Полтавец признал себя виновным и заключил сделку с прокурором. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от наказания с испытательным сроком на один год. Кроме того, в доход государства конфисковали Samsung Galaxy M13 — смартфон, с которого нарушитель закона писал сообщения в чат.

Напомним, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что проблемы с мобилизацией в Украине связаны с усталостью от войны. По его мнению, мужчины не хотят воевать, потому что бои затянулись и непонятно, как долго еще будут продолжаться.

Во время военного положения уволиться из ВСУ труднее, чем в мирное время, но это возможно. Законом установлены конкретные основания для демобилизации как добровольцев, так и мобилизованных принудительно мужчин.