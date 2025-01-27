Правила демобилизации 2025: кто сможет уволиться из ВСУ с 1 февраля

Во время военного положения уйти со службы сложнее, чем в мирных условиях. Однако есть законные основания, которые позволяют демобилизоваться военным.

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Законом предусмотрены основания для увольнения из ВСУ. Уйти со службы можно и во время войны, однако такая возможность доступна не всем. В правилах демобилизации в Украине 27 января разобрались в УНИАН.

Демобилизация по собственному желанию

Уйти со службы по собственному желанию могут только те, кто служит по контракту и при этом является гражданином другой страны. Для украинцев правила демобилизации другие.

Демобилизация в Украине: срочники

Срочники могут уволиться в трех случаях:

после завершения военного положения;

во время демобилизации по сроку службы;

при наличии законных оснований.

Кроме того, призывникам на срочную службу доступно право добровольно мобилизоваться.

Демобилизация в Украине: добровольцы

Военные, которые добровольно подписали контракт с ВСУ, не должны служить дольше, чем указано в контракте. Однако в условиях военного положения этот срок автоматически продлевается, пока не наступит мир или демобилизация.

Также такие военнослужащие могут уволиться по законным основаниям. Однако важно, что близкие родственники с инвалидностью или наличие трех и более детей в этом случае права на демобилизацию не дают.

Демобилизация в Украине: мобилизованные

Те, кого принудительно мобилизовали в ВСУ после 24 февраля 2022 года, будут служить до завершения военного положения. Однако можно уволиться и раньше — по законным основаниям.

Такими, в частности, считаются определенные состояния здоровья. ВВК может признать военного непригодным и исключить с воинского учета или направить на повторный осмотр через полгода-год. В определенных случаях мужчин увольняют, но бывает и такое, что отправляют на лечение с пересмотром решения впоследствии. То есть человека могут вылечить и признать позже годным к службе.

Также законными основаниями являются некоторые семейные обстоятельства, а именно:

воспитание несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или подтвержденным документами тяжелым заболеванием;

уход за женой, малолетним ребенком, родителями своими или жены;

статус инвалидности I или II группы у жены или родителей;

регулярный уход в качестве опекуна за недееспособным лицом с инвалидностью I или II группы;

постоянный уход за лицом с инвалидностью II группы или лицом, которое по решению медико-экспертной комиссии нуждается в уходе (и осуществлять его больше никто не может);

если жена тоже служит в ВСУ, при этом супруги имеют несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей;

если самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка или содержит трех и более несовершеннолетних детей;

гибель или пропажа без вести на войне жены, ребенка, кого-то из родителей, дедушки или бабушки, брата или сестры.

Демобилизация женщин

Украинки, которые служат в ВСУ по контракту, могут уволиться через:

беременность;

уход за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком, который по решению медкомиссии нуждается в постоянном уходе (подать заявление можно до того, как ему исполнится 6 лет).

Напомним, заместительница руководителя ОП Ирина Верещук рассказала, что более миллиона украинцев не прошли повторно ВВК в определенный срок. Стало известно, насколько депутаты планируют продлить сроки прохождения медосмотра.

Даже в условиях военного положения есть законные основания для неявки в ТЦК по повестке. В ряде случаев можно не явиться в военкомат и не получить за это штраф.