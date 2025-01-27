Правила демобілізації 2025: хто зможе звільнитись з ЗСУ з 1 лютого

Під час воєнного стану піти зі служби складніше, ніж у мирних умовах. Однак є законні підстави, які дозволяють демобілізуватись військовим.

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Законом передбачені підстави для звільнення з ЗСУ. Піти зі служби можна й під час війни, однак така можливість доступна не всім. У правилах демобілізації в Україні 27 січня розібрались в УНІАН.

Демобілізація за власним бажанням

Піти зі служби за власним бажанням можуть лише ті, хто служить за контрактом і при цьому є громадянином іншої країни. Для українців правила демобілізації інші.

Демобілізація в Україні: строковики

Строковики можуть звільнитися у трьох випадках:

після завершення воєнного стану;

під час демобілізації за строком служби;

за наявності законних підстав.

Окрім того, призовникам на строкову службу доступне право добровільно мобілізуватись.

Демобілізація в Україні: добровольці

Військові, які добровільно підписали контракт з ЗСУ, не мають служити довше, ніж вказано у контракті. Однак в умовах воєнного стану цей термін автоматично подовжується, поки не настане мир або демобілізація.

Також такі військовослужбовці можуть звільнитись через законні підстави. Однак важливо, що близькі родичі з інвалідністю або наявність трьох і більше дітей у цьому випадку права на демобілізацію не дають.

Демобілізація в Україні: мобілізовані

Ті, кого примусово мобілізували у ЗСУ після 24 лютого 2022 року, служитимуть до завершення воєнного стану. Однак можна звільнитись і раніше — за законними підставами.

Такими, зокрема, вважаються певні стани здоров’я. ВЛК може визнати військового непридатним і виключити з військового обліку або скерувати на повторний огляд через півроку-рік. У певних випадках чоловіків звільняють, але буває й таке, що відправляють на лікування з переглядом рішення згодом. Тобто людину можуть вилікувати й визнати пізніше придатною до служби.

Також законними підставами є деякі сімейні обставини, а саме:

виховування неповнолітньої дитини з інвалідністю або підтвердженим документами важким захворюванням;

догляд за дружиною, малолітньою дитиною, батьками своїми або дружини;

статус інвалідності I або II групи у дружини або батьків;

регулярний догляд як опікуна за недієздатною особою з інвалідністю I або II групи;

постійний догляд за особовою з інвалідністю II групи або особою, яка за рішення медико-експертної комісії потребує догляду (і здійснювати його більше ніхто не може);

якщо дружина теж служить у ЗСУ, при цьому подружжя має неповнолітню дитину або кількох дітей;

якщо самостійно виховує неповнолітню дитину або утримує трьох і більше неповнолітніх дітей;

загибель або зникнення безвісти на війні дружини, дитини, когось з батьків, дідуся або бабусі, брата або сестри.

Демобілізація жінок

Українки, які служать у ЗСУ за контрактом, можуть звільнитись через:

вагітність;

догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною, яка за рішенням медкомісії потребує постійного догляду (подати заяву можна до того, як їй виповниться 6 років).

Нагадаємо, заступниця керівника ОП Ірина Верещук розповіла, що понад мільйон українців не пройшли повторно ВЛК у визначений термін. Стало відомо, наскільки депутати планують подовжити строки проходження медогляду.

Навіть в умовах воєнного стану є законні підстави для неявки у ТЦК за повісткою. У низці випадків можна не з’явитись у військкомат і не отримати за це штраф.