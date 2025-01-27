Мешканця Полтави засудили до позбавлення волі за 3 повідомлення у месенджері: що він писав

Чоловік, як з’ясувало слідство, написав кілька повідомлень у чаті для ухилянтів. Його смартфон конфіскували у дохід держави.

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Українця покарали за кілька повідомлень у Telegram. Деталями справи поділилась пресслужба Полтавського обласного ТЦК.

Київський районний суд визнав винним чоловіка, який писав у чаті Telegram-каналу "Где повестки Полтава". Слідчі встановили, що він опублікував щонайменше три повідомлення, в яких розкривав місце перебування працівників ТЦК і поліціянтів.

Українця звинуватили у тому, що він перешкоджав законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану, публікуючи свої повідомлення у чаті для ухилянтів. У суді зауважили, що це "призводить до зростання напруження у суспільстві, уникнення військовозобов’язаними особами спілкування із представниками ТЦК". Це, як відомо з документів, призводить до зменшення військовозобов’язаних, які приходять у ТЦК і можуть бути мобілізовані, чим ставить під загрозу терміни й обсяги комплектування війська.

Полтавець визнав себе винним та уклав угоду з прокурором. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на один рік. Окрім того, у дохід держави конфіскували Samsung Galaxy M13 — смартфон, з якого порушник закону писав повідомлення з чат.

Нагадаємо, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що проблеми з мобілізацією в України пов’язані з втомою від війни. На його думку, чоловіки не хочуть воювати, бо бої затягнулись і незрозуміло, як довго ще триватимуть.

Під час воєнного стану звільнитись з ЗСУ важче, ніж у мирний час, але це можливо. Законом встановлені конкретні підстави для демобілізації як добровольців, так і мобілізованих примусово чоловіків.