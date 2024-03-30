Выгнали палкой из буса: в Хмельницкой области женщины напали на военкомов (видео)

В одном из сел Шепетовского района женщина подошла к машине и начала бить по окну. Сидевшему в авто работнику ТЦК пришлось открыть двери и быстро бежать.

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В Хмельницкой области женщины разбили палкой стекло служебного автомобиля и выгнали из него работника ТЦК. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

Событие произошло в одном из сел Шепетовского района. На видео видно, как одна из женщин принесла палку и начала бить по стеклу. Сидевший в авто работник ТЦК открывает двери и выбегает на улицу.

В Хмельницком областном военкомате сообщили, что во время оповещения на военнослужащих Шепетовского РТЦК напала "группа агрессивных местных жительниц". На место происшествия пришлось вызывать полицейских.

"Уверены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц. За препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность", — указывают в военкомате.

Напомним, в сети появилось видео, на котором начальник ТЦК Ровненской области целовался с разными женщинами в военной форме.

Ранее во Львове работники ТЦК задерживали известного волонтера Кирилла Тарана. Военкомы насильно запихали мужчину в бус, нанесли телесные повреждения и увезли в неизвестном направлении.