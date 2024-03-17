Порванная одежда и следы от ударов: появились новые подробности задержания волонтера Тарана (фото, видео)

Известного волонтера Кирилла Тарана схватили поздно вечером пять военкомов и повезли на медкомиссию. Жена и адвокат потерпевшего говорят о нанесении ему телесных повреждений и отсутствии реакции правоохранителей на инцидент.

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Во Львове работники ТЦК задержали известного волонтера Кирилла Тарана. Жена потерпевшего Виолетта рассказала ТСН, что военкомы избили его и силой затолкали в бус, а через день он оказался в Ровно.

По словам Виолетты Таран, волонтер возвращался домой 15 марта, около 22.00 вечера к нему подъехали две машины, из которой вышли пять работников ТЦК. В итоге мужчину увезли на военно-врачебную комиссию. Повестку ему на месте происшествия не вручали.

"Представители ТЦК насильно запихали его в бус, нанесли телесные повреждения и увезли в неизвестном направлении. Когда связалась с адвокатом, муж в то время не знал, куда его везут", – сообщила она журналистам.

Виолетта добавила, что она с адвокатом вызывали полицию и военную службу правопорядка (ВСП). Правоохранители ничем не помогли и сказали, что у Кирилла нет видимых телесных повреждений.

"Оставила заявление на горячей линии полиции, но полиция связалась со мной только через полтора-два часа… Полиция не захотела фиксировать никаких телесных повреждений, а они были — это разбитые очки и порванная куртка", — рассказала Виолетта и показала фотоподтверждения своих слов.

Около 1:30 ночи волонтер пропал со связи и вышел на нее через четыре часа.

"До 6 утра мы не знали, что с ним и что там происходит. Хотя внутри были представители ВСП, но они никак не реагировали и не помогали мужу. Не принимали его заявлений. Затем его вывезли в Треховичи и после этого повезли в Ровно. Мы собрали все жалобы на бездействие (правоохранительных органов, — ред.). Я писала онлайн-заявление в ГБР, и адвокат писала от моего имени все заявления. Они не принимали их", — отметила жена волонтера.

Избиение и задержание волонтера сотрудниками ТЦК: что говорят адвокаты

Адвокат потерпевшего Анастасия Никифорова подтвердила отказ патрульной полиции принимать заявление о совершении уголовного правонарушения в отношении Кирилла Тарана.

"Позвонили мне с коллегой с обращением, что человека на улице похитили, избили и отвезли в помещение на улице Лемковская. Таран не понимал, куда его повезли, поскольку мы работаем с такими делами, мы знали, что это поликлиника, в которой проходят ВЛК те лица, которых задерживают работники Шевченковского ТЦК и СП", — отметила Никифорова.

Поскольку патрульная полиции, как уверяет адвокат, не приняла заявление, вызвали следственно-оперативную группу, однако она прибыла почти через три часа.

"Мы описали им ситуацию и обстоятельства. Они зашли туда и вышли, также сказав, что видимых телесных повреждений нет. И на него есть приказ о мобилизации, подписанный начальником Шевченковского ТЦК и СП. Живая подпись и печать, хотя, как нам известно, его тогда не было на месте, что может говорить о подделке документов", — добавила адвокат.

Около 2:52 пропала связь с Тараном. Работники Шевченковского ТЦК кричали, чтобы он выключил телефон и положил трубку, после этого с ним пропала связь. Выходил он на связь около 6-7 утра, отметила она.

Адвокат добавила, что Кирилл Таран не проходил ВВК из-за проблем со здоровьем. Он хотел написать акт, чтобы ему дали время на сбор документов и предоставлениеи их ВВК, но ему в этом отказали.

"Проведем расследование": как отреагировал ТЦК на инцидент с Кириллом Тараном?

Руководитель Львовского областного ТЦК Артур Ниязов в комментарии изданию ZAXID.NET сообщил, что по факту задержания и возможного избиения волонтера 18 марта проведут служебное расследование.

Военком обещает привлечь виновных к ответственности, других подробностей по ситуации Ниязов не предоставил.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец был возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника. После совещания с областным ТЦК решили, что Кирилл Таран должен повторно пройти ВВК.

Фокус ранее писал как мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в Хустском РТЦК и СП. Пограничники задержали его при попытке незаконного пересечения госграницы и доставили в военкомат.

Напомним, 15 марта женщина "сдала" мужа работникам ТЦК и СП из-за того, что тот ее предал. Украинца мобилизовали на работе.