Затримали під час наради в Мінстратегпромі: СБУ викрила високопоставленого "крота" ФСБ (фото)

Агент був завербований у 2024 році через свою дружину, яка нині проживає у Ростові-на-Дону. Він збирав та передавав ФСБ інформацію, яку отримував у силу своїх посадових обовʼязків.

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Посадовець Державного космічного агентства, який мав інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства та доступ до секретних супутникових знімків виявився російським шпигуном. Про це повідомляють в Службі безпеки.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали "крота" ФСБ під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Агент був завербований у 2024 році через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію планував переїхати до РФ.

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Українська спецслужба поетапно документувала кожен крок посадовця та його взаємодію з російськими кураторами. СБУ також використала його для дезінформування ворога, щоб передавати через нього вигідну для України інформацію.

Агент збирав та передавав інформацію, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зрадником, як припускає канал "Оперативний ЗСУ", є співробітник Державного космічного агентства Леонід Касторський.

Фото: Скріншот

Згідно з декларацією, чоловік працює завідувачем сектору охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища управління з розпорядження державним майном Державного космічного агентства України.

Нагадаємо, 12 лютого, Служба безпеки викрила "щура" у своїх лавах. Топкерівник СБУ, який з 2016 року очолював штаб Антитерористичного центру СБ України, був шпигуном Росії.

За даними СБУ, його батьки також відкрито підтримували російську агресію та схвалювали дії Путіна.