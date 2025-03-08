Задержали во время совещания в Минстратегпроме: СБУ разоблачила высокопоставленного "крота" ФСБ (фото)

Агент был завербован в 2024 году через свою жену, которая сейчас проживает в Ростове-на-Дону. Он собирал и передавал ФСБ информацию, которую получал в силу своих должностных обязанностей.

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Чиновник Государственного космического агентства, который имел информацию об отечественных стратегических предприятиях и доступ к секретным спутниковым снимкам, оказался российским шпионом. Об этом сообщают в Службе безопасности.

Контрразведка и следователи СБУ задержали "крота" ФСБ во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Агент был завербован в 2024 году через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию планировал переехать в РФ.

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Украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг чиновника и его взаимодействие с российскими кураторами. СБУ также использовала его для дезинформирования врага, чтобы передавать через него выгодную для Украины информацию.

Агент собирал и передавал информацию, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности уже сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Предателем, как предполагает канал "Оперативный ВСУ", является сотрудник Государственного космического агентства Леонид Касторский.

Фото: Скриншот

Согласно декларации, мужчина работает заведующим сектором охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды управления по распоряжению государственным имуществом Государственного космического агентства Украины.

Напомним, 12 февраля, Служба безопасности разоблачила "крысу" в своих рядах. Топ-руководитель СБУ, который с 2016 года возглавлял штаб Антитеррористического центра СБ Украины, был шпионом России.

По данным СБУ, его родители также открыто поддерживали российскую агрессию и одобряли действия Путина.