Чому Порошенко, Медведчук і ще троє бізнесменів під санкціями РНБО: пояснення Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що кожен із п’яти осіб, щодо яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО, притягується до кримінальної відповідальності.

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Офіс генерального прокурора України веде кримінальні провадження щодо осіб, до яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Кожен із цих п’яти осіб притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, повідомили в ОГП.

Йдеться про п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Справа Порошенка

У грудні 2021 року п’ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. Раніше у цій справі фігурував і колишній лідер забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Їх підозрюють у схемах з постачання вугілля з окупованих територій, що принесло терористам "ЛНР/ДНР" понад 3 млрд грн.

"Ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від РФ та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій", — заявили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування завершене ще у 2022 році, але захист, за словами прокурорів, зловживає своїми правами і затягує процес. Через це прокурори звернулися до суду з вимогою встановити кінцевий термін — березень 2025 року.

Справа Медведчука

Колишнього лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука також судять за держзраду та порушення законів і звичаїв війни. Йому закидають сприяння посадовцям РФ у розграбуванні українських родовищ нафти й газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря, а також передачу ворогу таємної інформації про розташування військової частини.

Крім того, за даними слідства, екснардеп забезпечив функціонування мережі впливу, яка мала формувати в Україні потрібну для РФ суспільну думку. Наразі обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді. Досліджено вже більшість матеріалів — доказів сторони обвинувачення.

Наразі у суді вже дослідили більшість доказів. Під арештом — 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів та акції компаній, 279 картин, речі декору та посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро, а також залізничний вагон-ресторан. Подано позов про націоналізацію активів.

Справа Жеваго

Відомого бізнесмена, фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті 113 млн доларів разом із топменеджментом установи. За іншою справою, його звинувачують у створенні злочинної організації, яка вивела з банку понад 608 млн грн через фіктивні компанії за кордоном.

Наразі він перебуває за межами України й оголошений у розшук. У межах розслідування здійснюється міжнародна співпраця.

Справа Коломойського

Іншого бізнесмена Ігоря Коломойського, який наразі перебуває під вартою, підозрюють у привласненні понад 5,36 млрд грн разом із екскерівником банківської філії. За версією слідства, вони вивели ці кошти з фінустанови, акціонерного товариства та інвестиційного фонду, а потім легалізували майже 4,1 млрд грн через фінансові махінації.

Окрім цього, йому висунули нову підозру — підбурення до вбивства. За даними слідства, він замовив ліквідацію директора юридичної компанії, який відмовився скасувати рішення зборів акціонерів.

Наразі розслідування у цих справах завершено, і стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення.

Справа Боголюбова

Ще один відомий бізнесмен та партнер Коломойського — Геннадій Боголюбов — підозрюється у використанні чужого паспорта та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. За даними слідства, він заволодів втраченим у 2022 році паспортом громадянина України, а потім із залученням прикордонника нелегально залишив країну.

Його вже оголошено у розшук, тривають оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, 12 лютого РНБО запровадила безстрокові санкції щодо Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука і Костянтина Жеваго.

Петро Порошенко заявив, що рішення РНБО є неконституційним і політично вмотивованим.