Санкції проти Порошенка: журналіст виявив помилки в документі РНБО

У додатку до рішення Радбезу про санкції не вірно вказали ідентифікаційний код нардепа Петра Порошенка, повідомив журналіст Максим Савчук.

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У рішенні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) припустилися помилок у даних про осіб, до яких Україна застосовує санкції. Одна з помилок стосується народного депутата та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про помилку РНБО журналіст-розслідувач Максим Савчук написав на сторінці Facebook.

Савчук придивився до рішення Радбезу про накладання санкцій на п'ятьох осіб — підприємців та політиків, до яких застосують економічні та інші обмеження. Журналіст порахував кількість знаків у реєстраційному номері облікової картки платника податків Порошенка. Виявилось, що цифр 11, а мало б бути 10. У дописі на Facebook він написав, що ймовірно, через цю помилку санкції на політика "сумнівні".

Журналіст опублікував скриншот сторінки документа, підготовленого РНБО. Бачимо, що в ідентифікаційному коді Порошенка дійсно не та кількість цифр.

Санкції на Порошенка - скриншот рішення РНБО Фото: Facebook

Крім Порошенка, ще одна помилка стосується підприємця Костянтина Жеваго, зауважив Савчук. З його слів, не сходитися рік народження: Жеваго народився у 1974 році, тоді як у документі Радбезу написали 1957.

Рішення РНБО - помилка у даних Жеваго Фото: Facebook

На офіційних сторінках РНБО поки що не відшукалось реакції на помилки у офіційному документі.

Санкції на Порошенка — деталі рішення РНБО

Зазначимо, інформацію про накладання санкцій РНБО на Петра Порошенка першим опублікувало видання Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела. Співрозмовник журналістів повідомили, що відбулось засідання Радбезу, на якому прийняли відповідно рішення. Також вказувалось, що може іти мова про підозру у державній зраді

Після цього з'явилась заява Порошенка, опублікована у YouTube-каналі політика. Нардеп відкинув усі обвинувачення та запевнив, що продовжить допомагати армії, хоч це і буде проблемним після санкцій на активи. Після цього політик перелічив помилки, яких, на його думку, допустився президент України Володимир Зеленський. Також він звинуватив владу у тому, що вона начебто готується до виборчого процесу.

Нагадуємо, 13 лютого Володимир Зеленський пояснив, чому він підписав указ про санкції на Порошенка. Тим часом у Верховній Раді члени "Європейської солідарності" зірвали засідання Верховної Ради.