Санкции против Порошенко: журналист обнаружил ошибки в документе СНБО

В приложении к решению Совбеза о санкциях не верно указали идентификационный код нардепа Петра Порошенко, сообщил журналист Максим Савчук.

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В решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) допустили ошибки в данных о лицах, к которым Украина применяет санкции. Одна из ошибок касается народного депутата и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об ошибке СНБО журналист-расследователь Максим Савчук написал на странице Facebook.

Савчук присмотрелся к решению Совбеза о наложении санкций на пять человек — предпринимателей и политиков, к которым применят экономические и другие ограничения. Журналист посчитал количество знаков в регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика Порошенко. Оказалось, что цифр 11, а должно быть 10. В заметке на Facebook он написал, что вероятно, из-за этой ошибки санкции на политика "сомнительные".

Журналист опубликовал скриншот страницы документа, подготовленного СНБО. Видим, что в идентификационном коде Порошенко действительно не то количество цифр.

Санкции на Порошенко — скриншот решения СНБО Фото: Facebook

Кроме Порошенко, еще одна ошибка касается предпринимателя Константина Жеваго, заметил Савчук. По его словам, не сходиться год рождения: Жеваго родился в 1974 году, тогда как в документе Совбеза написали 1957.

Решение СНБО — ошибка в данных Жеваго Фото: Facebook

На официальных страницах СНБО пока не отыскалось реакции на ошибки в официальном документе.

Санкции на Порошенко — детали решения СНБО

Отметим, информацию о наложении санкций СНБО на Петра Порошенко первым опубликовало издание Forbes Ukraine со ссылкой на собственные источники. Собеседник журналистов сообщили, что состоялось заседание Совбеза, на котором приняли соответствующее решение. Также указывалось, что может идти речь о подозрении в государственной измене

После этого появилось заявление Порошенко, опубликованное в YouTube-канале политика. Нардеп отверг все обвинения и заверил, что продолжит помогать армии, хотя это и будет проблемным после санкций на активы. После этого политик перечислил ошибки, которые, по его мнению, допустил президент Украины Владимир Зеленский. Также он обвинил власть в том, что она якобы готовится к избирательному процессу.

Напоминаем, 13 февраля Владимир Зеленский объяснил, почему он подписал указ о санкциях на Порошенко. Тем временем в Верховной Раде члены"Европейской солидарности" сорвали заседание Верховной Рады.