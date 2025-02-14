Почему Порошенко, Медведчук и еще трое бизнесменов под санкциями СНБО: объяснение Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора заявили, что каждый из пяти человек, в отношении которых были применены персональные санкции по решению СНБО, привлекается к уголовной ответственности.

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Офис генерального прокурора Украины ведет уголовные производства в отношении лиц, к которым были применены персональные санкции по решению СНБО. Каждый из этих пяти человек привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в ОГП.

Речь идет о пятом президенте Украины и народном депутате Петре Порошенко, бизнесменах Игоре Коломойском, Константине Жеваго и Геннадии Боголюбове, а также против бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Дело Порошенко

В декабре 2021 года пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Ранее в этом деле фигурировал и бывший лидер запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Их подозревают в схемах по поставкам угля с оккупированных территорий, что принесло террористам "ЛНР/ДНР" более 3 млрд грн.

"Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую способность террористических организаций", — заявили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование завершено еще в 2022 году, но защита, по словам прокуроров, злоупотребляет своими правами и затягивает процесс. Поэтому прокуроры обратились в суд с требованием установить конечный срок — март 2025 года.

Дело Медведчука

Бывшего лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука также судят за госизмену и нарушение законов и обычаев войны. Его обвиняют в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинских месторождений нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря, а также передачу врагу тайной информации о расположении воинской части.

Кроме того, по данным следствия, экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для РФ общественное мнение. Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. Исследовано уже большинство материалов — доказательств стороны обвинения.

Сейчас в суде уже исследовали большинство доказательств. Под арестом — 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуда, люксовая яхта стоимостью более 150 млн евро, а также железнодорожный вагон-ресторан. Подан иск о национализации активов.

Дело Жеваго

Известного бизнесмена, фактического владельца АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго подозревают в растрате 113 млн долларов вместе с топ-менеджментом учреждения. По другому делу, его обвиняют в создании преступной организации, которая вывела из банка более 608 млн грн через фиктивные компании за рубежом.

Сейчас он находится за пределами Украины и объявлен в розыск. В рамках расследования осуществляется международное сотрудничество.

Дело Коломойского

Другого бизнесмена Игоря Коломойского, который сейчас находится под стражей, подозревают в присвоении более 5,36 млрд грн вместе с экс-руководителем банковского филиала. По версии следствия, они вывели эти средства из финучреждения, акционерного общества и инвестиционного фонда, а затем легализовали почти 4,1 млрд грн через финансовые махинации.

Кроме этого, ему выдвинули новое подозрение — подстрекательство к убийству. По данным следствия, он заказал ликвидацию директора юридической компании, который отказался отменить решение собрания акционеров.

Сейчас расследование по этим делам завершено, и стороне защиты открыли материалы для ознакомления.

Дело Боголюбова

Еще один известный бизнесмен и партнер Коломойского — Геннадий Боголюбов — подозревается в использовании чужого паспорта и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины. По данным следствия, он завладел утраченным в 2022 году паспортом гражданина Украины, а затем с привлечением пограничника нелегально покинул страну.

Он уже объявлен в розыск, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, 12 февраля СНБО ввел бессрочные санкции в отношении Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Виктора Медведчука и Константина Жеваго.

Петр Порошенко заявил, что решение СНБО является неконституционным и политически мотивированным.