Верховный Суд вызвал Зеленского по иску Порошенко о поставках угля из ОРДЛО

Бывший президент Украины хочет увидеть выводы СБУ и разведки, доказывающие его причастность к закупке угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Верховный Суд Украины вызвал президента Владимира Зеленского на заседание по иску народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Копию повестки суда опубликовал в Facebook адвокат политика Игорь Головань.

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Судебное заседание с участием Зеленского и Порошенко назначили на 28 февраля следующего года. Оно пройдет в 15.00 в помещении суда по адресу улица Московская, 8, корпус 5. Главным судьей будет Ирина Гончарова.

Административный иск Порошенко к Зеленскому связан с "признанием бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия".

Верховный Суд обязал участников процесса уведомить об уважительных причинах, если у какой-либо стороны не получится прийти на заседание.

Что Порошенко требует от Зеленского?

20 августа этого года Порошенко направил иск в суд. В нем он требовал признать незаконными комментарии Зеленского о "пленках Медведчука". В эфире 24 июня Зеленский заявил о причастности Порошенко к закупке угля у боевиков ОРДЛО и доказал это выводами СБУ и разведки.

Порошенко сейчас хочет, чтобы Зеленский обнародовал эту информацию.

Напомним, что в деле о поставах угля из оккупированных территорий кроме Порошенко и Медведчука подозреваемыми проходят бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Фокус ранее писал, что 20 декабря пятому президенту Украины сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за незаконных поставок угля из ОРДЛО. Порошенко сейчас не в Украине, он находится в зарубежной поездке. В "Евросолидарности" обещают возвращение Порошенко в Украину.

Пятый президент пригрозил нынешним украинским властям ответом за подозрение и призвал украинцев объединяться из-за возможного вторжения РФ.

Зеленский считает, что подозрение Порошенко не повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране. Также он назвал Порошенко "представителем одной из финансовых групп, которые свозя людей из разных областей".