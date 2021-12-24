На фоне сообщений об аресте: Порошенко радостно гуляет с женой по Варшаве (видео)

Петра и Марину Порошенко заметила украинка, которая стояла возле витрины магазина. Первой на видеосьемку отреагировала жена политика, помахав рукой.

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко увидели вместе с женой Мариной на прогулке в Варшаве. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

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Порошенко и его супругу в столице Польши заметила украинка, которая стояла возле витрины магазина. Она начала снимать супругов, Марина Порошенко это увидела, улыбнулась и помахала рукой.

Пятый президент тоже отреагировал на это. Вначале он улыбнулся, немного поклонился, показал большой палец и зашел в магазин поздороваться с посетителями.

Видеокадры сопровождаются песней "Добрый вечер, Польша" на польском языке.

Что делает Порошенко в Варшаве?

Пятый президент Украины рассказал у себя в Facebоok, что успел сделать в польской столице. Визит еще не закончился, но основную часть планов и задач удалось выполнить, отметил он.

[ + – ] Порошенко говорит, что в Польше чувствовал себя среди друзей Фото: Facebook

Порошенко встретился с экс-президентом Польши Брониславом Комаровским, вице-маршалком Сената Михалом Каминским, главой комитета по иностранным делам Сейма Мареком Кухцинским

"И на форуме безопасности в Варшаве, и в парламенте, и во время правительственных встреч чувствовал себя среди друзей", – написал нардеп.

Тем временем, 24 декабря появилась информация о подписании ходатайства об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты отметили, что решение об аресте пятого президента могут рассмотреть тайно.

Один из защитников Порошенко Илья Новиков заявил, что СНБО может ввести санкции против нардепа и арестовать его активы. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского, заседание СНБО пройдет 29 декабря.

Фокус ранее сообщал, что нардепа подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Правоохранители считают, что он влиял на срыв поставок угля из ЮАР, чтобы купить топливо и боевиков из ОРДЛО.

Лидер центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов говорил, что Порошенко находится в заранее запланированной заграничной поездке, где проводит различные встречи.