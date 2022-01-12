Печерский райсуд "тайно" разрешил задержать Порошенко по прилету в Украину – адвокат

Адвокаты лидера партии "Европейская солидарность" просили назначить судебное заседание в день возвращения политика, чтобы выслушать его доводы.

Печерский райсуд Киева разрешил задержать пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, чтобы доставить его на заседание суда. Об этом сказал адвокат политика Игорь Головань на брифинге, который транслировала пресс-служба "Евросолидарности" в Facebook.

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По словам адвоката, Офис генпрокурора Украины (ОГП) и Печерский суд скрывают наличие распоряжения о задержании Петра Порошенко. Кроме этого, есть ходатайство ОГП о применении к Порошенко меры пресечения, добавил защитник.

Законодательство Украины предусматривает, что о таком ходатайстве народному депутату должны сообщить заранее, добавил он.

Головань подтвердил информацию о прилете Порошенко в Украину 17 января в 9.00.

Адвокаты 12 января обратились в Печерский суд с ходатайством назначить судебное заседание на 17 января 2022 года и выслушать доводы Порошенко.

"Оснований для принудительной доставки нардепа или его задержания нет, потому что он заграницей и сразу после возвращения готов добровольно появиться в суде", — заявил Головань.

Еще один присутствующий на брифинге адвокат пятого президента Украины Илья Новиков добавил, что арестовывать нардепа нельзя "тайно и за закрытыми дверями".

"У наших процессуальных оппонентов еще есть возможность избежать дальнейшего произвола и не переходить черту", – заключил он.

Пресс-служба "Евросолидарности" ранее заявляла, что Порошенко прилетит в Киев рейсовым самолетом из Варшавы и таким образом "сэкономит бюджетные средства, которые Офис президента тратит на слежку за ним".

Напомним, что 6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество и активы Порошенко.

Пятый глава государства обещал, что 17 января он прибудет в суд и увидится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.