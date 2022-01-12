Печерський райсуд "таємно" дозволив затримати Порошенка після прильоту в Україну — адвокат

Адвокати лідера партії "Європейська солідарність" просили призначити судове засідання в день повернення політика, щоби вислухати його доводи.

Печерський райсуд Києва дозволив затримати п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, щоб доставити його до засідання суду. Про це сказав адвокат політика Ігор Головань на брифінгу, який транслювала пресслужба "Євросолідарності" у Facebook.

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За словами адвоката, Офіс генпрокурора України (ОГП) і Печерський суд приховують наявність розпорядження про затримання Петра Порошенка. Крім цього, є клопотання ОГП щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу, додав захисник.

Законодавство України передбачає, що про таке клопотання народному депутату мають повідомити наперед, додав він.

Головань підтвердив інформацію про приліт Порошенка до України 17 січня о 9:00.

Адвокати 12 січня звернулися до Печерського суду з клопотанням призначити судове засідання на 17 січня 2022 року та вислухати доводи Порошенка.

"Підстав для примусової доставки нардепа або його затримання немає, тому що він закордоном і відразу після повернення готовий добровільно з'явитися в суді", — заявив Головань.

Ще один присутній на брифінгу адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков додав, що заарештовувати нардепа не можна "таємно та за зачиненими дверима".

"У наших процесуальних опонентів ще є можливість уникнути подальшого свавілля та не переходити межу", — сказав він.

Пресслужба "Євросолідарності" раніше заявляла, що Порошенко прилетить до Києва рейсовим літаком із Варшави й таким чином "заощадить бюджетні кошти, які Офіс президента витрачає на стеження за ним".

Нагадаємо, що 6 січня Печерський райсуд Києва заарештував майно й активи Порошенка.

П'ятий глава держави обіцяв, що 17 січня він прибуде до суду та побачиться з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.