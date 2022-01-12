Порошенко могут поместить в СИЗО в день его возвращения в Украину, — ГБР

Подобное решение в ведомстве объяснили тем, что бывший президент "уклонился от явки в суд".

Следователи рассчитывают, что избрание меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко по производству о государственной измене и содействии терроризму произойдет в день возвращения политика в Украину, 17 января. При этом суд может применить к политику содержание под стражей. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований (ГБР), обнародованном на сайте в среду, 12 января.

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"По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января… Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрания меры пресечения", — заявили в ведомстве.

В ГБР добавили, что в декабре прошлого года сотрудники органа попытались вручить Порошенко повестку о вызове для проведения процессуальных действий, однако он их "проигнорировал и уехал в неизвестном направлении". Также ведомство заявило, что политику невозможно избрать меру пресечения, так как он, "уклонился от явки в суд".

Госбюро расследований добавило, что уклонение Порошенко от обязанностей подозреваемого и явки в суд может расцениваться как "один из рисков", в связи с чем судья имеет основания применить в отношении к нему "наиболее строгую меру пресечения".

Отметим, что самой строгой мерой пресечения согласно украинскому законодательству является содержание подозреваемого под стражей.

Напомним, по словам пресс-службы партии "Европейская солидарность", Порошенко вернется в Киев из Варшавы утром 17 января. В то же время у пограничников данных о рейсе пятого президента нет.

20 декабря 2021 года ГБР подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из ОРДЛО. По данным Службы безопасности Украины, из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

24 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента для доставки в суд. Офис генпрокурора подтвердил информацию о ходатайстве о взятии под стражу Петра Порошенко с возможностью внести залог в размере 1 млрд гривен.

6 января суд арестовал все активы и имущество политика.