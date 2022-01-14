По информации расследователей, теперь пятый президент официально владеет десятком компаний, большинство из которых — убыточные.

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко переписал крупный бизнес на старшего сына Алексея. Это позволит избежать ареста активов, в случае соответствующего решения суда, сообщается в расследовании "Слідство.Інфо".

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Речь идет примерно 50 компаниях, большая часть которых связана с корпорацией Roshen. Алексею, по информации журналистов, также отошел и аграрный бизнес отца. Алексей Порошенко до осени 2019 года был народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенка". Судя по его декларациям, на момент депутатства он не владел ни одной фирмой. Однако после того, как украинские правоохранители стали активно интересоваться деятельностью пятого президента Украины на его должности, Алексей оказался владельцем корпорации Roshen, включая украинские и иностранные компании.

[ + – ] Порошенко переписал Roshen на сына, чтобы спасти бизнес от ареста - "Слідство.Інфо"

В пресс-службе Петра Порошенко журналистам сообщили, что Алексей Порошенко прекратил свою политическую карьеру в 2019 году. В последующем, по решению трастового руководителя, ему были предоставлены все права и полномочия бенефициарного собственника "слепого" траста. Это связано с дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенка от бизнеса.

В декабре в Государственном бюро расследовании подписали пятому президенту Украины подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Его обвиняют в поставках угля с временно оккупированных территорий, поддержке деятельности оккупационных администраций и срыве контрактов на поставку топлива из ЮАР.

После этого Печерский райсуд столицы разрешил задержать Петра Порошенко для отправки в суд, для избрания меры пресечения. Размер залога определили в размере 1 млрд. грн. 6 января Печерский районный суд Киева в рамках данного уголовного производства наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины. Под арест попали компании, недвижимость, включая дом в Козине и несколько квартир в столице, а также банковские счета, принадлежащие политику. Однако среди этих компаний не было кондитерской корпорации Roshen, что подтвердил журналистам сотрудник Офиса Генпрокурора Юрий Белкин.

По информации расследователей, лично Петру Порошенко в настоящее время принадлежит около десятка компаний. Большинство из них, согласно налоговой отчетности убыточные, а в некоторых финансовые отчеты вообще отсутствуют. Наибольшую прибыль политику принесли Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб "Пятый элемент", которые за 2020 год заработали около 7 миллионов гривен. Вероятно, именно на этот бизнес и был наложен арест суда. В случае доказательства вины Петра Порошенко его конфискуют.

В 2019 году пятый президент Украины уже прибегал к подобной схеме — тогда он переписал свой аграрный бизнес на сына. Алексей Порошенко получил не только "Укрпроминвест-Агро", но и связанные с ним компании.

12 января Государственное бюро расследований сообщило, что Петра Порошенко могут поместить в СИЗО в день его возвращения в Украину. Подобное решение в ведомстве объяснили тем, что пятый президент "уклонился от явки в суд".