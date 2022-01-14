Печерский райсуд выбрал дату и время заседания по делу Порошенко

Ходатайство о рассмотрении производства против пятого президента Украины подал старший следователь ГБР по особо важным делам Максим Дзвоник, следственным судьей назначили Алексея Соколова.

Печерский районный суд Киева назначил дату и время судебного заседания по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям "Л/ДНР", в котором фигурирует пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петр Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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"17 января в 11.00 будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Петра Порошенко", – отметили в ведомстве.

Из копии сообщения следует, что ходатайство о рассмотрении дела подал старший следователь Госбюро по особо важным делам Максим Дзвоник. Следственным судьей назначили Алексея Соколова.

Сообщение адресовано лично Порошенко, Верховной Раде Украины, партии "ЕС" и АО "Головань и партнеры".

Отметим, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.

Пятый глава государства скрывался от правоохранителей, которые пытались вручить ему повестку с обвинением в госизмене.

Печерский райсуд Киева 6 января арестовал имущество и активы Порошенко. Журналисты проекта "Слідство.Інфо" выяснили, что лидер "ЕС" переписал на старшего сына Алексея около 50 компаний, большая часть которых связана с кондитерской корпорацией Roshen.

ГБР 12 января заявило, что суд может выбрать для Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей в день его возвращения в Украину.