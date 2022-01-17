Порошенко повернувся в Україну

Літак п'ятого президента прибув у київський аеропорт "Жуляни".

П'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прилетів із Варшави в київський аеропорт "Жуляни". Про це з місця подій у понеділок, 17 січня, повідомила кореспондентка Фокусу.

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Політик уже вийшов із літака. Біля аеропорту в цей час відбувається мітинг на його підтримку.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у виробництві про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними за цим провадженням також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм усім загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років.

24 грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента для доставлення до суду. Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання про взяття під варту Петра Порошенка із можливістю внести заставу в розмірі 1 млрд гривень. Водночас політик висловив упевненість, що його не заарештують після прибуття в Україну.

6 січня суд заарештував усі активи та майно політика.