"Зеленський собі зашкодить": Порошенко вважає, що його не заарештують після прильоту до Києва (відео)

Народний депутат заявив, що повертається до України заради боротьби за країну, а не проти президента Зеленського.

П'ятий президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді та сприянні терористичній діяльності, підтвердив, що прилетить до Києва вранці 17 січня. Про це нардеп від "Європейської солідарності" заявив у ході брифінгу, який проходив у Польщі.

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Петро Порошенко зазначив, що до його повернення до України залишилося кілька годин. П'ятий президент засумнівався, що після прильоту в Жуляни його заарештують.

"Не тому, що я так впевнений у собі, але я не бачу підстав для такого арешту. Я вважаю, що пан Зеленський завдасть собі шкоди, якщо за обставин, що склалися, вдасться до таких заходів", — продовжив нардеп від ЄС під час брифінгу.

Крім цього, парламентарій підтвердив, що після прильоту в Жуляни відвідає засідання Печерського районного суду Києва, в якому розглядатимуть питання щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

За словами Петра Порошенка, він повертається до України не для політичної боротьби з президентом, а "заради України". В умовах концентрації російських військ та можливого повномасштабного вторгнення армії РФ, нардеп від "Європейської солідарності" планує скликати у Верховній Раді позачергову сесію.

Під час брифінгу Петро Порошенко зазначив, що рік тому, 17 січня 2021 року, у Москві затримали російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до РФ із Німеччини. П'ятий президент запевнив, що не спеціально добирав дату свого прильоту в Україну.

Петро Порошенко також озвучив кілька версій того, чому йому висунули звинувачення у державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Насамперед, як припустив п'ятий президент, кримінальному провадженню "дали хід" через падіння у грудні президентського рейтингу Володимира Зеленського. Другою причиною, за словами Петра Порошенка, може бути енергетична криза, через яку в Україні спостерігається дефіцит газу та вугілля.

Також нардеп від ЄС припустив, що рейс із Варшави, на якому він планує повернутися до Києва, можуть направити до іншого аеропорту, як було з білоруським опозиціонером та колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

[ + – ] Петро Порошенко сумнівається, що його заарештують після прильоту до Жулян.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко, якому висунули звинувачення у держзраді, планує повернутися до Києва вранці 17 січня. Народний депутат прилетить до аеропорту "Жуляни" рейсовим літаком угорського лоукостера WizzAir.

Напередодні повернення Порошенка до України з'явилася інформація про те, що партія "Європейська солідарність" планує провести масштабну акцію у міжнародному аеропорту Львова, а час зборів збігається з прильотом ще одного рейсу з Варшави, де зараз перебуває п'ятий президент.