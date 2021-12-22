Президентский рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у ближайшего конкурента, — соцопрос

За главу государства свои голоса готовы отдать 24,2% избирателей, а за пятого президента Петра Порошенко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко — 13,7% и 9,6% соответственно.

Кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время, поддержали бы 24,2% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты свежего соцопроса, который был проведен социологической группой "Рейтинг".

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Согласно данным исследования, президент Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку среди всех кандидатов, которые бы могли принимать участие в президентских выборах. За действующего главу государства готовы проголосовать 21% от всех опрошенных респондентов и 24,2% тех, кто определился со своим кандидатом и пойдет на избирательный участок.

На втором месте оказался пятый президент Украины Петр Порошенко — 11,9% и 13,7% соответственно. Тройку лидеров замыкает лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко — 8,3% и 9,6% соответственно.

7,3% опрошенных в ходе исследования респондентов заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, а 6% граждан выбрали пункт "сложно ответить".

[ + – ] Зеленский и Порошенко имеют наивысший рейтинг среди политиков

В презентации "Рейтинга" также показана динамика падения президентского рейтинга Владимира Зеленского с 2019 года. Наибольший уровень поддержки главы государства был зафиксирован в сентябре 2019 года — более 72%.

[ + – ] Рейтинг Зеленского с 2019 года упал в три раза

Наивысший рейтинг среди политический партий имеет "Слуга народа" — за нее на парламентских выборах, если бы они проводились в ближайшее время, свой голос отдали 16,5% всех опрошенных респондентов и 19,2% граждан, которые определились с выбором.

На втором месте партия "Европейская солидарность" — 12,1% и 14,1% соответственно. В ТОП-3 также входит "Батьківщина" — 9,5% и 11,1% соответственно.

[ + – ] Слуга народа имеет наивысший рейтинг среди партий Украины

По данным социологической группы, рейтинг "Слуги народа" упал почти в 3,5 раза, если сравнивать с показателями за сентябрь 2019 года. Тогда президентскую политсилу поддерживали почти 65% опрошенных респондентов.

[ + – ] Рейтинг "Слуги народа" с 2019 года упал почти в 3,5 раза

Данные о соцопросе "Рейтинга": исследование проводилось с 16 по 18 декабря, в его опросили 2500 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины. Соцопрос проходил с использованием метода CATI — телефонное интервью с компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, 20 декабря результаты своего соцопроса опубликовала компания SOCIS, бенефициаром которой является один из политтехнологов Петра Порошенко Игорь Грынив. Согласно данным исследования, за Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов проголосуют лишь 16,7% украинцев. Уровень поддержки Петра Порошенко составляет 12,3%.

А по результатам соцопроса, который был опубликован 20 декабря группой "Рейтинг", Владимиру Зеленскому полностью или скорее доверяют 38% респондентов. На втором месте расположился лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман с результатом в 32%, а тройку лидеров замыкает экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков — 30% поддержки.