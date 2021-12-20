Гройсман обошел Разумкова и Порошенко по уровню доверия граждан. Лидирует Зеленский, — "Рейтинг"

В то же время пятый президент возглавляет антирейтинг украинских политиков — ему не доверяют 75% опрошенных граждан.

Уровень доверия граждан к главе государства Владимиру Зеленскому выше, чем к другим политикам, таким как экс-премьер-министр Владимир Гройсман, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и пятый президент Петр Порошенко. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный среди 2000 респондентов с 14 по 16 декабря.

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Согласно исследованию, полностью или скорее доверяют Зеленскому 38% респондентов. За президентом по этому показателю следует бывший глава правительства Владимир Гройсман — 32%.

Общий рейтинг доверия к украинским политикам выглядит следующим образом:

Президент Украины Владимир Зеленский —38% (в ноябре — 38%);

Гройсман Владимир ("Украинская стратегия") — 32%;

Дмитрий Разумков (экс-спикер Верховной Рады, нардеп) — 30% (6,8%);

Юлия Тимошенко ("Батькивщина) — 25% (27%);

Петр Порошенко ("Европейская солидарность") — 25% (25%);

Юрий Бойко (ОПЗЖ) — 22% (24%).

В то же время 75% опрошенных скорее или полностью не доверяют пятому президенту Украины Порошенко. За ним по уровню недоверия идет лидер "Батькивщины" Тимошенко — 73%.

Полный антирейтинг согласно опросу выглядит так:

Петр Порошенко — 75% респондентов (73% в ноябре);

Юлия Тимошенко — 73% (71%);

Юрий Бойко — 61% (59%);

Владимир Зеленский — 60% (59%);

Владимир Гройсман — 60%

Дмитрий Разумков — 41%

[ + – ] Рейтинг доверия к украинским политикам по состоянию на декабрь

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Напомним, декабрьский опрос "Рейтинга" также показал, что в Верховную Раду проходят восемь политических сил, включая "Слугу народа", "Европейскую солидарность" и другие.

В свою очередь компания политической социологии SOCIS показала результаты своего исследования, согласно которым Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов.