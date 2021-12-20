В Раду проходят восемь партий. Больше половины граждан хотят досрочных выборов, — "Рейтинг"
Наибольший уровень поддержки — у "слуг народа". 5%-ый барьер преодолевают, в том числе, партии Мураева и Гройсмана.
Пропрезидентская партия "Слуга народа" и еще семь политических сил прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в грядущее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 14 по 16 декабря среди 2 тысяч респондентов.
Так, "слуги народа" набрали 19,1% поддержки определившихся с выбором избирателей и 16,7% среди всех респондентов. На втором месте оказалась партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 13,5% и 11,9% соответственно. На третьем месте оказалась политсила экс-премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 11,2% и 9,8%. Далее с результатом 10,5% и 9,2% идет партия ОПЗЖ, а замыкает пятерку "Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко — 7,3% и 6,4% соответственно.
По итогам опроса, в парламент проходят:
- "Слуга народа" (Е. Шуляк) — 19,1% (16,7% среди всех респондентов);
- "Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 13,5% (11,9%);
- "Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 11,2% (9,8%);
- ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 10,5% (9,2%);
- "Сила и честь" (И. Смешко) — 7,3% (6,4%);
- "Разумная политика" (Д. Разумков) — 6,2% (5,5%);
- "Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 6% (5,3%).
- "Наши" (Е. Мураев) — 5,6% (4,9%);
Не преодолевают 5%-ый барьер:
- "Радикальная партия" (О. Ляшко) — 4,2% (3,7%);
- "УДАР" (В. Кличко) — 3,8% (3,3%);
- "Партия Шария" (О. Бондаренко) — 3,4% (3%);
- "Свобода" (О. Тягнибок) — 3,0% (2,7%);
- "Голос" (К. Рудык) — 1,9% (1,7%);
- "Самопомощь" (А. Садовый) — 1,7% (1,5%);
Динамика поддержки партий среди избирателей, определившихся с выбором, выглядит следующим образом:
По мнению 61% респондентов, Верховная Рада на данный момент является слабым институтом власти в Украине. Сильным парламент считают 6% опрошенных. Ни слабой, ни сильной Раду воспринимают 31% участников исследования.
Инициативу роспуска парламента и проведения досрочных выборов поддерживают 63% респондентов, обратного мнения придерживаются 35% опрошенных.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.
В свою очередь Киевский международный институт социологии (КМИС) ранее показывал результаты ноябрьского и декабрьского опросов, согласно которым лидерство в рейтинге партий было у "Европейской солидарности".
Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук выступил против проведения досрочных выборов в Верховную Раду.