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"ЕС" увеличила отрыв от "Слуги народа", а проект Разумкова проходит в Раду, — рейтинг партий

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Порошенко, партии, рейтинг, Верховная Рада, выборы
Фото: Гордон | "Слуга народа" отстает от "ЕС", партия Разумкова проходит в Раду, - опрос

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент попали бы девять политических сил. Партия Порошенко продолжает лидировать в рейтинге партий

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" нарастила отрыв от "Слуги народа", закрепив за собой первое место в рейтинге политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 29 ноября.

Так, "ЕС" набрала 17,1% поддержки среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором и 14,8% среди всех респондентов (в октябре эти показатели составили 15,7% и 13,9%). На втором месте осталась пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" — 15% и 13% соответственно (в сентябре — 15,5% и 13,7%). Тройку замыкает "Батькивщина" — 13,3% и 11,5% (в сентябре — 13,6% и 12%).

Впервые в рейтинг попала возможная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", набрав сразу же 9,9% среди определившихся и 8,6% среди всех избирателей.

По итогам ноябрьского опроса, в парламент проходят:

"Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 17,1% (14,8% среди всех респондентов)

"Слуга народа" (А. Корниенко) — 15% (13%)

"Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 13,3% (11,5%)

"Разумная политика" (Д. Разумков) — 9,9% (8,6%)

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9,2% (8%)

"Сила и честь" (И. Смешко) — 6,7% (5,8%)

"Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 5,7% (5%)

"Радикальная партия" (О. Ляшко) — 5,4% (4,7%)

"Наши" (Е. Мураев) — 5,3% (4,6%)

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"УДАР" (В. Кличко) — 4,5% (3,9%)

"Свобода" (О. Тягнибок) — 2,8% (2,4%)

"Партия Шария" (О. Бондаренко) — 2,7% (2,4%)

"Голос" (К. Рудык) — 1,8% (1,6%)

"Украина — наш дом" (Б. Колесников) 0,2% (0,2%)

Главной и реальной оппозицией к нынешней власти 28,6% респондентов считают "Европейскую солидарность", 23,2% — ОПЗЖ, 17,8% — "Батькивщину" и 4,4% — "Голос".

КМИС, рейтинг, партия, Слуга народа, УДАР, Евросолидарность
КМИС, рейтинг, партия, Слуга народа, УДАР, Евросолидарность
КМИС, рейтинг, партия, Слуга народа, УДАР, Евросолидарность
КМИС, рейтинг, партия, Слуга народа, УДАР, Евросолидарность

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что отрыв между "ЕС" и "слугами народа" является незначительным и находится в пределах статистической погрешности.

"Фактически, есть несколько политических игроков с достаточно близкой поддержкой, чей порядок (в рейтинге) по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние или зафиксироваться на текущем уровне)", — заявил Грушецкий.

Также социолог отметил, что по сравнению с последним опросом в октябре можно наблюдать снижение поддержки ОПЗЖ, однако это является следствием появления в рейтинге партии Разумкова "Разумная политика".

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1203 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комментируя этот метод Грушецкий объяснил, что респонденты, опрошенные методом телефонных интервью, более состоятельные, имеют несколько выше уровень образования и несколько более активны, чем респонденты, опрошенные методом личных интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в прошлом месяце опрос КМИС показал, что отрыв между "ЕС" и "Слугой народа" составил всего 0,2 процентных пункта, в то время как последнее исследование свидетельствует о разнице в 2,1 п.п. в пользу партии пятого президента.

Также в прошлом месяце социологи этого института сообщили о падении рейтинга президента Владимира Зеленского.