"ЕС" увеличила отрыв от "Слуги народа", а проект Разумкова проходит в Раду, — рейтинг партий

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент попали бы девять политических сил. Партия Порошенко продолжает лидировать в рейтинге партий

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" нарастила отрыв от "Слуги народа", закрепив за собой первое место в рейтинге политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 29 ноября.

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Так, "ЕС" набрала 17,1% поддержки среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором и 14,8% среди всех респондентов (в октябре эти показатели составили 15,7% и 13,9%). На втором месте осталась пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" — 15% и 13% соответственно (в сентябре — 15,5% и 13,7%). Тройку замыкает "Батькивщина" — 13,3% и 11,5% (в сентябре — 13,6% и 12%).

Впервые в рейтинг попала возможная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", набрав сразу же 9,9% среди определившихся и 8,6% среди всех избирателей.

По итогам ноябрьского опроса, в парламент проходят:

"Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 17,1% (14,8% среди всех респондентов)

"Слуга народа" (А. Корниенко) — 15% (13%)

"Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 13,3% (11,5%)

"Разумная политика" (Д. Разумков) — 9,9% (8,6%)

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9,2% (8%)

"Сила и честь" (И. Смешко) — 6,7% (5,8%)

"Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 5,7% (5%)

"Радикальная партия" (О. Ляшко) — 5,4% (4,7%)

"Наши" (Е. Мураев) — 5,3% (4,6%)

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"УДАР" (В. Кличко) — 4,5% (3,9%)

"Свобода" (О. Тягнибок) — 2,8% (2,4%)

"Партия Шария" (О. Бондаренко) — 2,7% (2,4%)

"Голос" (К. Рудык) — 1,8% (1,6%)

"Украина — наш дом" (Б. Колесников) 0,2% (0,2%)

Главной и реальной оппозицией к нынешней власти 28,6% респондентов считают "Европейскую солидарность", 23,2% — ОПЗЖ, 17,8% — "Батькивщину" и 4,4% — "Голос".

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что отрыв между "ЕС" и "слугами народа" является незначительным и находится в пределах статистической погрешности.

"Фактически, есть несколько политических игроков с достаточно близкой поддержкой, чей порядок (в рейтинге) по результатам опроса может варьироваться в зависимости от методических факторов (например, метод опроса) и текущих контекстных условий (например, обнародованное резонансное расследование, которое может сначала иметь влияние, но затем ситуация может вернуться в прежнее состояние или зафиксироваться на текущем уровне)", — заявил Грушецкий.

Также социолог отметил, что по сравнению с последним опросом в октябре можно наблюдать снижение поддержки ОПЗЖ, однако это является следствием появления в рейтинге партии Разумкова "Разумная политика".

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1203 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комментируя этот метод Грушецкий объяснил, что респонденты, опрошенные методом телефонных интервью, более состоятельные, имеют несколько выше уровень образования и несколько более активны, чем респонденты, опрошенные методом личных интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в прошлом месяце опрос КМИС показал, что отрыв между "ЕС" и "Слугой народа" составил всего 0,2 процентных пункта, в то время как последнее исследование свидетельствует о разнице в 2,1 п.п. в пользу партии пятого президента.

Также в прошлом месяце социологи этого института сообщили о падении рейтинга президента Владимира Зеленского.