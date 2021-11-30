"ЄС" збільшила відрив від "Слуги народу", а проект Разумкова проходить до Ради, — рейтинг партій

Якби вибори відбулися найближчої неділі, до парламенту потрапили б дев'ять політичних сил. Партія Порошенка продовжує лідирувати в рейтингу партій

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" наростила відрив від "Слуги народу", закріпивши перше місце в рейтингу політичних сил. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) із 26 по 29 листопада.

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Так, "ЄС" набрала 17,1% підтримки серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором і 14,8% серед усіх респондентів (у жовтні ці показники склали 15,7% та 13,9% ). На другому місці залишилася пропрезидентська політична сила "Слуга народу" — 15% та 13% відповідно (у вересні — 15,5% та 13,7%). Трійку замикає "Батьківщина" — 13,3% та 11,5% (у вересні — 13,6% та 12%).

Уперше до рейтингу потрапила можлива партія ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика", набравши відразу ж 9,9% серед тих, хто визначився, і 8,6% серед усіх виборців.

За підсумками листопадового опитування, до парламенту проходять:

"Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 17,1% (14,8% серед усіх респондентів)

"Слуга народу" (О. Корнієнко) — 15% (13%)

"Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 13,3% (11,5%)

"Розумна політика" (Д. Розумков) — 9,9% (8,6%)

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9,2% (8%)

"Сила та честь" (І. Смешко) — 6,7% (5,8%)

"Українська стратегія" (В. Гройсман) — 5,7% (5%)

"Радикальна партія" (О. Ляшко) — 5,4% (4,7%)

"Наші" (Є. Мураєв) — 5,3% (4,6%)

Не долають 5% бар'єр:

"УДАР" (В. Кличко) — 4,5% (3,9%)

"Свобода" (О. Тягнибок) — 2,8% (2,4%)

"Партія Шарія" (О. Бондаренко) — 2,7% (2,4%)

"Голос" (К. Рудик) — 1,8% (1,6%)

"Україна — наш дім" (Б. Колесников) 0,2% (0,2%)

Головною та реальною опозицією до нинішньої влади 28,6% респондентів вважають "Європейську солідарність", 23,2% — ОПЗЖ, 17,8% — "Батьківщину" та 4,4% — "Голос".

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький заявив, що відрив між "ЄС" та "слугами народу" є незначним і перебуває в межах статистичної похибки.

"Фактично, є кілька політичних гравців із досить близькою підтримкою, чий порядок (у рейтингу) за результатами опитування може змінюватись залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану або зафіксуватися на поточному рівні)", — заявив Грушецький.

Також соціолог зазначив, що порівняно з останнім опитуванням у жовтні можна спостерігати зниження підтримки ОПЗЖ, проте це є наслідком появи в рейтингу партії Разумкова "Розумна політика".

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю серед 1203 респондентів із використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, окрім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Коментуючи цей метод, Грушецький пояснив, що респонденти, опитані методом телефонних інтерв'ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти та дещо активніші, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, минулого місяця опитування КМІС показав, що відрив між "ЄС" і "Слугою народу" становив лише 0,2 процентних пункта, тоді як останнє дослідження свідчить про різницю в 2,1 п.п. на користь партії п'ятого президента.

Також минулого місяця соціологи цього інституту повідомили про падіння рейтингу президента Володимира Зеленського.