До Ради проходять вісім партій. Більше половини громадян хочуть дострокових виборів, — "Рейтинг"

Найбільший рівень підтримки — у "слуг народу". 5% бар'єр долають, зокрема, партії Мураєва та Гройсмана.

Пропрезидентська партія "Слуга народу" та ще сім політичних сил пройшли б у Верховну Раду, якби парламентські вибори відбулися наступної неділі. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" із 14 по 16 грудня серед 2 тисяч респондентів.

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Так, "слуги народу" набрали 19,1% підтримки виборців, що визначилися з вибором, і 16,7% серед усіх респондентів. На другому місці опинилася партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" — 13,5% та 11,9% відповідно. На третьому місці опинилася політсила експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко "Батьківщина" — 11,2% та 9,8%. Далі з результатом 10,5% та 9,2% йде партія ОПЗЖ, а замикає п'ятірку "Сила та честь" колишнього голови Служби безпеки України Ігоря Смешка — 7,3% та 6,4% відповідно.

За підсумками опитування, до парламенту проходять:

"Слуга народу" (Є. Шуляк) — 19,1% (16,7% серед усіх респондентів);

"Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 13,5% (11,9%);

"Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 11,2% (9,8%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 10,5% (9,2%);

"Сила та честь" (І. Смешко) — 7,3% (6,4%);

"Розумна політика" (Д. Розумков) — 6,2% (5,5%);

"Українська стратегія" (В. Гройсман) — 6% (5,3%).

"Наші" (Є. Мураєв) — 5,6% (4,9%);

Не долають 5% бар'єр:

"Радикальна партія" (О. Ляшко) — 4,2% (3,7%);

"УДАР" (В. Кличко) — 3,8% (3,3%);

Партія Шарія (О. Бондаренко) — 3,4% (3%);

"Свобода" (О. Тягнибок) — 3,0% (2,7%);

"Голос" (К. Рудик) — 1,9% (1,7%);

"Самопоміч" (А. Садовий) — 1,7% (1,5%);

[ + – ] Рейтинг партій станом на середину грудня

Динаміка підтримки партій серед виборців, які визначилися з вибором, виглядає так:

[ + – ] Динаміка рейтингу партій

На думку 61% респондентів, Верховна Рада наразі є слабким інститутом влади в Україні. Сильним парламент вважають 6% опитаних. Ні слабкою, ні сильною Раду сприймають 31% учасників дослідження.

[ + – ] Оцінка сили Верховної Ради

Ініціативу розпуску парламенту та проведення дострокових виборів підтримують 63% респондентів, зворотної думки дотримуються 35% опитаних.

[ + – ] Ставлення до ідеї розпуску парламенту

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, окрім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Помилка репрезентативності дослідження з ймовірністю 0,95 становить трохи більше 2,2%.

Зі свого боку Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) раніше показував результати листопадового та грудневого опитувань, згідно з якими лідерство у рейтингу партій було у "Європейської солідарності".

Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук виступив проти проведення дострокових виборів до Верховної Ради.