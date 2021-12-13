Проєкт Разумкова вже не проходить до Ради, а підтримка ОПЗЖ за рік упала на 8% — опитування КМІС

У партійному рейтингу продовжують лідирувати "ЄС" та "слуги народу". Загалом у парламент проходять сім політичних сил.

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" продовжує лідирувати в рейтингу політичних сил, випереджаючи "Слугу народу" на 1,4 процентний пункт. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 3 до 11 грудня.

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Так, "ЄС" набрала 19,8% підтримки виборців, що визначилися з вибором, і 13,7% серед усіх респондентів (у листопаді ці показники становили 17,1% і 14,8% ). На другому місці залишилася пропрезидентська політична сила "Слуга народу" — 18,4% та 12,7% відповідно (у листопаді — 15% та 13%). На третьому місці опинилася "Батьківщина" — 9,1% та 6,2% (у вересні — 13,3% та 11,5%).

Ймовірна партія ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика", яка вперше потрапила до рейтингу минулого місяця з результатом 9,9% та 8,6%, у грудні втратила частину підтримки, набравши 4,8% та 3,3% відповідно.

За підсумками грудневого опитування, до парламенту проходять:

"Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 19,8% (13,7% серед усіх респондентів);

"Слуга народу" (Є. Шуляк) — 18,4% (12,7%);

"Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 9,1% (6,2%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9% (6,2%);

"Сила та честь" (І. Смешко) — 7% (4,8%);

"Радикальна партія" (О. Ляшко) — 5,2% (3,6%);

"Українська стратегія" (В. Гройсман) — 5,1% (3,5%).

Не долають 5% бар'єр:

"Розумна політика" (Д. Разумков) — 4,8% (3,3%);

"Наші" (Є. Мураєв) — 4,4% (3,1%);

Партія Шарія (О. Бондаренко) — 4% (2,8%);

"Свобода" (О. Тягнибок) — 3,3% (2,2%);

"УДАР" (В. Кличко) — 2,6% (1,8%);

"Голос" (К. Рудик) — 1,7% (1,2%);

"Самопоміч" (А. Садовий) — 1,5% (1%);

"За Майбутнє" (І. Палиця) — 1,3% (0,9%);

"Національний корпус" (О. Білецький) — 0,9% (0,6%);

"ПроПозиція" (Б. Філатов) — 0,5% (0,4%);

"Україна — наш дім" (Б. Колесніков) 0,2% (0,1%).

[ + – ] Рейтинг партій станом на грудень

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький заявив, що за минулий рік рівень підтримки влади суттєво не змінився. Так, "слуги народу" втратили протягом року 0,6% рейтингу. Водночас "ЄС" наростила 2,9% підтримки. Найбільшу втрату соціологи зафіксували щодо партії ОПЗЖ — за рік рейтинг знизився на 8,4%. Проте точні причини цього важко з'ясувати, зазначив Грушецький.

"Це може бути як відтік голосів за рахунок активного звинувачення партії в проросійській діяльності, так і просто перетікання голосів на користь нових політичних сил, як партії "Наші" або "Розумна політика". Але також деяке зниження підтримки може бути наслідком зниження бажання прихильників партії брати участь в опитуваннях (...)", — йдеться в заяві.

Крім цього, Грушецький наголосив, що різниця між двома лідерами — "ЄС" та "Слугою народу" — у межах статистичної похибки.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 2000 респондентів із використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, окрім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 12%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, минулого місяця опитування КМІС свідчило про те, що "Розумна політика" Разумкова мала шанси пройти до парламенту, проте до грудня рейтинг партії знизився.

Раніше соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, проведеного з 6 по 8 грудня, згідно з яким президентський рейтинг очолив чинний глава держави Володимир Зеленський, а на першому місці антирейтингу — лідер "ЄС" Петро Порошенко.