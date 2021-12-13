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Політика Відставка Разумкова

Проєкт Разумкова вже не проходить до Ради, а підтримка ОПЗЖ за рік упала на 8% — опитування КМІС

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Дмитро Разумков, рейтинг, КМІС, рейтинг партій
Фото: 24 Канал | "Розумна політика" не проходить до парламенту, ОПЗЖ за рік втратила майже 9 відсотків рейтингу

У партійному рейтингу продовжують лідирувати "ЄС" та "слуги народу". Загалом у парламент проходять сім політичних сил.

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" продовжує лідирувати в рейтингу політичних сил, випереджаючи "Слугу народу" на 1,4 процентний пункт. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 3 до 11 грудня.

Так, "ЄС" набрала 19,8% підтримки виборців, що визначилися з вибором, і 13,7% серед усіх респондентів (у листопаді ці показники становили 17,1% і 14,8% ). На другому місці залишилася пропрезидентська політична сила "Слуга народу" — 18,4% та 12,7% відповідно (у листопаді — 15% та 13%). На третьому місці опинилася "Батьківщина" — 9,1% та 6,2% (у вересні — 13,3% та 11,5%).

Ймовірна партія ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика", яка вперше потрапила до рейтингу минулого місяця з результатом 9,9% та 8,6%, у грудні втратила частину підтримки, набравши 4,8% та 3,3% відповідно.

За підсумками грудневого опитування, до парламенту проходять:

  • "Європейська солідарність" (П. Порошенко) — 19,8% (13,7% серед усіх респондентів);
  • "Слуга народу" (Є. Шуляк) — 18,4% (12,7%);
  • "Батьківщина" (Ю. Тимошенко) — 9,1% (6,2%);
  • ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9% (6,2%);
  • "Сила та честь" (І. Смешко) — 7% (4,8%);
  • "Радикальна партія" (О. Ляшко) — 5,2% (3,6%);
  • "Українська стратегія" (В. Гройсман) — 5,1% (3,5%).

Не долають 5% бар'єр:

  • "Розумна політика" (Д. Разумков) — 4,8% (3,3%);
  • "Наші" (Є. Мураєв) — 4,4% (3,1%);
  • Партія Шарія (О. Бондаренко) — 4% (2,8%);
  • "Свобода" (О. Тягнибок) — 3,3% (2,2%);
  • "УДАР" (В. Кличко) — 2,6% (1,8%);
  • "Голос" (К. Рудик) — 1,7% (1,2%);
  • "Самопоміч" (А. Садовий) — 1,5% (1%);
  • "За Майбутнє" (І. Палиця) — 1,3% (0,9%);
  • "Національний корпус" (О. Білецький) — 0,9% (0,6%);
  • "ПроПозиція" (Б. Філатов) — 0,5% (0,4%);
  • "Україна — наш дім" (Б. Колесніков) 0,2% (0,1%).
рейтинг партій, КМІС, грудень, слуга народу, ЄС
Рейтинг партій станом на грудень

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький заявив, що за минулий рік рівень підтримки влади суттєво не змінився. Так, "слуги народу" втратили протягом року 0,6% рейтингу. Водночас "ЄС" наростила 2,9% підтримки. Найбільшу втрату соціологи зафіксували щодо партії ОПЗЖ — за рік рейтинг знизився на 8,4%. Проте точні причини цього важко з'ясувати, зазначив Грушецький.

"Це може бути як відтік голосів за рахунок активного звинувачення партії в проросійській діяльності, так і просто перетікання голосів на користь нових політичних сил, як партії "Наші" або "Розумна політика". Але також деяке зниження підтримки може бути наслідком зниження бажання прихильників партії брати участь в опитуваннях (...)", — йдеться в заяві.

Крім цього, Грушецький наголосив, що різниця між двома лідерами — "ЄС" та "Слугою народу" — у межах статистичної похибки.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 2000 респондентів із використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, окрім окупованого Криму, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 12%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, минулого місяця опитування КМІС свідчило про те, що "Розумна політика" Разумкова мала шанси пройти до парламенту, проте до грудня рейтинг партії знизився.

Раніше соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, проведеного з 6 по 8 грудня, згідно з яким президентський рейтинг очолив чинний глава держави Володимир Зеленський, а на першому місці антирейтингу — лідер "ЄС" Петро Порошенко.