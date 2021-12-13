UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Политпроект Разумкова

Проект Разумкова уже не проходит в Раду, а поддержка ОПЗЖ за год упала на 8% — опрос КМИС

2226
Дмитрий Разумков, рейтинг, КМИС, рейтинг партий
Фото: 24 Канал | "Разумная политика" не проходит в парламент, ОПЗЖ за год потеряла почти 9 процентов рейтинга

В партийном рейтинге продолжают лидировать "ЕС" и "слуги народа". Всего в парламент проходят семь политических сил.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" продолжает лидировать в рейтинге политических сил, опережая "Слугу народа" на 1,4 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 3 по 11 декабря.

Так, "ЕС" набрала 19,8% поддержки определившихся с выбором избирателей и 13,7% среди всех респондентов (в ноябре эти показатели составили 17,1% и 14,8%). На втором месте осталась пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" — 18,4% и 12,7% соответственно (в ноябре — 15% и 13%). На третьем месте оказалась "Батькивщина" — 9,1% и 6,2% (в сентябре — 13,3% и 11,5%).

Возможная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", которая впервые попала в рейтинг в прошлом месяце с результатом 9,9% и 8,6%, в декабре потеряла часть поддержки, набрав 4,8% и 3,3% соответственно.

По итогам декабрьского опроса, в парламент проходят:

  • "Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 19,8% (13,7% среди всех респондентов);
  • "Слуга народа" (Е. Шуляк) — 18,4% (12,7%);
  • "Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 9,1% (6,2%);
  • ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9% (6,2%);
  • "Сила и честь" (И. Смешко) — 7% (4,8%);
  • "Радикальная партия" (О. Ляшко) — 5,2% (3,6%);
  • "Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 5,1% (3,5%).

Не преодолевают 5%-ый барьер:

  • "Разумная политика" (Д. Разумков) — 4,8% (3,3%);
  • "Наши" (Е. Мураев) — 4,4% (3,1%);
  • "Партия Шария" (О. Бондаренко) — 4% (2,8%);
  • "Свобода" (О. Тягнибок) — 3,3% (2,2%);
  • "УДАР" (В. Кличко) — 2,6% (1,8%);
  • "Голос" (К. Рудык) — 1,7% (1,2%);
  • "Самопомощь" (А. Садовый) — 1,5% (1%);
  • "За Майбутнє" (И. Палица) — 1,3% (0,9%);
  • "Национальный корпус" (А. Билецкий) — 0,9% (0,6%);
  • "ПроПозиция" (Б. Филатов) — 0,5% (0,4%);
  • "Украина — наш дом" (Б. Колесников) 0,2% (0,1%).
рейтинг партий, КМИС, декабрь, слуга народа, ЕС
Рейтинг партий по состоянию на декабрь

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что за прошедший год уровень поддержки властей существенно не изменилась. Так, "слуги народа" потеряли за год 0,6% рейтинга. В то же время "ЕС" нарастила 2,9% поддержки. Наибольшую потерю социологи зафиксировали относительно партии ОПЗЖ — за год ее рейтинг снизился на 8,4%. Однако точные причины этого выяснить трудно, отметил Грушецкий.

"Это может быть как отток голосов за счет активного обвинения партии в пророссийской деятельности, так и просто перетек голосов в пользу более новых политических сил, как партии "Наши" или "Разумная политика". Но также некоторое снижение поддержки может являться следствием снижения желания сторонников партии участвовать в опросах (…)", — говорится в заявлении.

Помимо этого Грушецкий подчеркнул, что разница между двумя лидерами — "ЕС" и "Слугой народа" — в пределах статистической погрешности.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2000 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 12%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в прошлом месяце опрос КМИС свидетельствовал о том, что "Разумная политика" Разумкова имела шансы пройти в парламент, однако к декабрю рейтинг партии снизился.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, проведенного с 6 по 8 декабря, согласно которому президентский рейтинг возглавил действующий глава государства Владимир Зеленский, а на первом месте антирейтинга — лидер "ЕС" Петр Порошенко.