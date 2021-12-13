Проект Разумкова уже не проходит в Раду, а поддержка ОПЗЖ за год упала на 8% — опрос КМИС

В партийном рейтинге продолжают лидировать "ЕС" и "слуги народа". Всего в парламент проходят семь политических сил.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" продолжает лидировать в рейтинге политических сил, опережая "Слугу народа" на 1,4 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 3 по 11 декабря.

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Так, "ЕС" набрала 19,8% поддержки определившихся с выбором избирателей и 13,7% среди всех респондентов (в ноябре эти показатели составили 17,1% и 14,8%). На втором месте осталась пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" — 18,4% и 12,7% соответственно (в ноябре — 15% и 13%). На третьем месте оказалась "Батькивщина" — 9,1% и 6,2% (в сентябре — 13,3% и 11,5%).

Возможная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика", которая впервые попала в рейтинг в прошлом месяце с результатом 9,9% и 8,6%, в декабре потеряла часть поддержки, набрав 4,8% и 3,3% соответственно.

По итогам декабрьского опроса, в парламент проходят:

"Европейская солидарность" (П. Порошенко) — 19,8% (13,7% среди всех респондентов);

"Слуга народа" (Е. Шуляк) — 18,4% (12,7%);

"Батькивщина" (Ю. Тимошенко) — 9,1% (6,2%);

ОПЗЖ (Ю. Бойко) — 9% (6,2%);

"Сила и честь" (И. Смешко) — 7% (4,8%);

"Радикальная партия" (О. Ляшко) — 5,2% (3,6%);

"Украинская стратегия" (В. Гройсман) — 5,1% (3,5%).

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"Разумная политика" (Д. Разумков) — 4,8% (3,3%);

"Наши" (Е. Мураев) — 4,4% (3,1%);

"Партия Шария" (О. Бондаренко) — 4% (2,8%);

"Свобода" (О. Тягнибок) — 3,3% (2,2%);

"УДАР" (В. Кличко) — 2,6% (1,8%);

"Голос" (К. Рудык) — 1,7% (1,2%);

"Самопомощь" (А. Садовый) — 1,5% (1%);

"За Майбутнє" (И. Палица) — 1,3% (0,9%);

"Национальный корпус" (А. Билецкий) — 0,9% (0,6%);

"ПроПозиция" (Б. Филатов) — 0,5% (0,4%);

"Украина — наш дом" (Б. Колесников) 0,2% (0,1%).

[ + – ] Рейтинг партий по состоянию на декабрь

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что за прошедший год уровень поддержки властей существенно не изменилась. Так, "слуги народа" потеряли за год 0,6% рейтинга. В то же время "ЕС" нарастила 2,9% поддержки. Наибольшую потерю социологи зафиксировали относительно партии ОПЗЖ — за год ее рейтинг снизился на 8,4%. Однако точные причины этого выяснить трудно, отметил Грушецкий.

"Это может быть как отток голосов за счет активного обвинения партии в пророссийской деятельности, так и просто перетек голосов в пользу более новых политических сил, как партии "Наши" или "Разумная политика". Но также некоторое снижение поддержки может являться следствием снижения желания сторонников партии участвовать в опросах (…)", — говорится в заявлении.

Помимо этого Грушецкий подчеркнул, что разница между двумя лидерами — "ЕС" и "Слугой народа" — в пределах статистической погрешности.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2000 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, кроме оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 12%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в прошлом месяце опрос КМИС свидетельствовал о том, что "Разумная политика" Разумкова имела шансы пройти в парламент, однако к декабрю рейтинг партии снизился.

Ранее социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, проведенного с 6 по 8 декабря, согласно которому президентский рейтинг возглавил действующий глава государства Владимир Зеленский, а на первом месте антирейтинга — лидер "ЕС" Петр Порошенко.