Зеленский проходит во второй тур выборов вместе с лидером антирейтинга Порошенко — опрос

Разрыв между действующим и предыдущим президентами составил более 10%. Пятерку лидеров замыкает экс-спикер Разумков.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный среди 2500 респондентов с 6 по 8 декабря.

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Согласно исследованию, наибольшую поддержку в первом туре голосования получил Зеленский — 23,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, 21,1% среди всех опрошенных. Далее за ним идут народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (13,4% и 12% соответственно) и нардеп, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (9,9% и 8,9%)

Общий президентский рейтинг выглядит следующим образом:

Президент Украины Владимир Зеленский — 23,5% (21,1%);

Петр Порошенко ("Европейская солидарность") — 13,4% (12%);

Юлия Тимошенко ("Батькивщина) — 9,9% (8,9%);

Юрий Бойко (ОПЗЖ) — 9,3% (8,3%);

Дмитрий Разумков (экс-спикер Верховной Рады, нардеп) — 7,5% (6,8%);

Игорь Смешко ("Сила и честь") — 6,7% (6%);

Евгений Мураев ("Наши") — 6,5% (5,8%);

Владимир Гройсман ("Украинская стратегия") — 5,5% (5%);

Олег Ляшко ("Радикальная партия") — 3,2% (2,8%);

Арсений Яценюк ("Народный фронт") — 3,1% (2,7%);

Виталий Кличко ("УДАР", мэр Киева) — 2,7% (2,4%);

Андрей Садовый (мэр Львова) — 2,4% (2,1%);

Олег Тягнибок (ВО "Свобода") — 1,5% (1,3%);

другой кандидат — 4,8% (4,3%).

[ + – ] Президентский рейтинг

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным с 10 по 13 ноября, уровень поддержки Зеленского в декабре вырос на 0,4 процентных пункта. Что касается Порошенко, то у него этот показатель поднялся на 0,1 п.п. А у замыкающей тройку лидеров Тимошенко поддержка избирателей снизилась на 0,8 п.п.

[ + – ] График поддержки избирателей

Также социологи спросили респондентов о том, за кого они бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах. Опрошенные ответили следующим образом:

Петр Порошенко — 47% респондентов;

Юлия Тимошенко — 37%;

Юрий Бойко — 35%;

Владимир Зеленский — 33%;

Олег Ляшко — 22%;

Арсений Яценюк — 17%;

Виталий Кличко — 17%;

Евгений Мураев — 17%;

Владимир Гройсман — 16%;

Олег Тягнибок — 14%;

Дмитрий Разумков — 10%;

Андрей Садовый — 10%;

Игорь Смешко — 9%.

[ + – ] Президентский антирейтинг

Данные об опросе. Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что будет баллотироваться на второй срок.

В свою очередь бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что у президента должна быть только одна каденция.