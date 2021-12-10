Зеленський проходить у другий тур виборів разом із лідером антирейтингу Порошенком — опитування
Розрив між чинним і попереднім президентами становив понад 10%. П'ятірку лідерів замикає ексспікер Разумков.
Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський і його попередник Петро Порошенко. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене серед 2 500 респондентів із 6 по 8 грудня.
Згідно з дослідженням, найбільшу підтримку в першому турі голосування отримав Зеленський — 23,5% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором, 21,1% серед усіх опитаних. Далі за ним йдуть народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (13,4% і 12% відповідно) та нардепка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (9,9% і 8,9%)
Загальний президентський рейтинг має такий вигляд:
- Президент України Володимир Зеленський — 23,5% (21,1%);
- Петро Порошенко ("Європейська солідарність") — 13,4% (12%);
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина) — 9,9% (8,9%);
- Юрій Бойко (ОПЗЖ) — 9,3% (8,3%);
- Дмитро Разумков (ексспікер Верховної Ради, нардеп) — 7,5% (6,8%);
- Ігор Смешко ("Сила і честь") — 6,7% (6%);
- Євген Мураєв ("Наші") — 6,5% (5,8%);
- Володимир Гройсман ("Українська стратегія") — 5,5% (5%);
- Олег Ляшко ("Радикальна партія") — 3,2% (2,8%);
- Арсеній Яценюк ("Народний фронт") — 3,1% (2,7%);
- Віталій Кличко ("УДАР", мер Києва) — 2,7% (2,4%);
- Андрій Садовий (мер Львова) — 2,4% (2,1%);
- Олег Тягнибок (ВО "Свобода") — 1,5% (1,3%);
- інший кандидат — 4,8% (4,3%).
Порівняно з попереднім опитуванням, проведеним із 10 по 13 листопада, рівень підтримки Зеленського в грудні зріс на 0,4 процентні пункти. Щодо Порошенка, то в нього цей показник піднявся на 0,1 п. п. А у заключній трійці лідерів Тимошенко підтримка виборців знизилася на 0,8 п. п.
Також соціологи запитали респондентів про те, за кого вони б не проголосували за жодних обставин. Опитані відповіли так:
- Петро Порошенко — 47% респондентів;
- Юлія Тимошенко — 37%;
- Юрій Бойко — 35%;
- Володимир Зеленський — 33%;
- Олег Ляшко — 22%;
- Арсеній Яценюк — 17%;
- Віталій Кличко — 17%;
- Євген Мураєв — 17%;
- Володимир Гройсман — 16%;
- Олег Тягнибок — 14%;
- Дмитро Разумков — 10%;
- Андрій Садовий — 10%;
- Ігор Смешко — 9%.
Дані про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше 2,0.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський припустив, що балотуватиметься на другий термін.
Водночас колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що в президента має бути лише одна каденція.