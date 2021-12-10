Зеленський проходить у другий тур виборів разом із лідером антирейтингу Порошенком — опитування

Розрив між чинним і попереднім президентами становив понад 10%. П'ятірку лідерів замикає ексспікер Разумков.

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський і його попередник Петро Порошенко. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене серед 2 500 респондентів із 6 по 8 грудня.

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Згідно з дослідженням, найбільшу підтримку в першому турі голосування отримав Зеленський — 23,5% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором, 21,1% серед усіх опитаних. Далі за ним йдуть народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (13,4% і 12% відповідно) та нардепка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (9,9% і 8,9%)

Загальний президентський рейтинг має такий вигляд:

Президент України Володимир Зеленський — 23,5% (21,1%);

Петро Порошенко ("Європейська солідарність") — 13,4% (12%);

Юлія Тимошенко ("Батьківщина) — 9,9% (8,9%);

Юрій Бойко (ОПЗЖ) — 9,3% (8,3%);

Дмитро Разумков (ексспікер Верховної Ради, нардеп) — 7,5% (6,8%);

Ігор Смешко ("Сила і честь") — 6,7% (6%);

Євген Мураєв ("Наші") — 6,5% (5,8%);

Володимир Гройсман ("Українська стратегія") — 5,5% (5%);

Олег Ляшко ("Радикальна партія") — 3,2% (2,8%);

Арсеній Яценюк ("Народний фронт") — 3,1% (2,7%);

Віталій Кличко ("УДАР", мер Києва) — 2,7% (2,4%);

Андрій Садовий (мер Львова) — 2,4% (2,1%);

Олег Тягнибок (ВО "Свобода") — 1,5% (1,3%);

інший кандидат — 4,8% (4,3%).

[ + – ] Президентський рейтинг

Порівняно з попереднім опитуванням, проведеним із 10 по 13 листопада, рівень підтримки Зеленського в грудні зріс на 0,4 процентні пункти. Щодо Порошенка, то в нього цей показник піднявся на 0,1 п. п. А у заключній трійці лідерів Тимошенко підтримка виборців знизилася на 0,8 п. п.

[ + – ] Графік підтримки виборців

Також соціологи запитали респондентів про те, за кого вони б не проголосували за жодних обставин. Опитані відповіли так:

Петро Порошенко — 47% респондентів;

Юлія Тимошенко — 37%;

Юрій Бойко — 35%;

Володимир Зеленський — 33%;

Олег Ляшко — 22%;

Арсеній Яценюк — 17%;

Віталій Кличко — 17%;

Євген Мураєв — 17%;

Володимир Гройсман — 16%;

Олег Тягнибок — 14%;

Дмитро Разумков — 10%;

Андрій Садовий — 10%;

Ігор Смешко — 9%.

[ + – ] Президентський антирейтинг

Дані про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95: не більше 2,0.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський припустив, що балотуватиметься на другий термін.

Водночас колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що в президента має бути лише одна каденція.