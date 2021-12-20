За Зеленского в первом туре готовы проголосовать только 16,7% украинцев, — соцопрос SOCIS

Кандидатуру пятого президента Петра Порошенко поддерживают 12,3% опрошенных респондентов. При этом оба политика в лидерах по антирейтингу.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли бы во второй тур выборов, если бы президентская кампания проходила в середине декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании политической социологии SOCIS, бенефициаром которой является политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив.

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Исследование проводилось в период с 11 по 16 декабря, в ходе которого опросили 2000 респондентов. По результатам опроса SOCIS, Владимира Зеленского на президентских выборах, которые бы проводились в следующее воскресенье, поддержали бы 16,7% опрошенных граждан. За кандидатуру Петра Порошенко готовы проголосовать 12,3% респондентов.

[ + – ] Владимира Зеленского в первом туре выборов поддержат 16,7% украинцев

Антирейтинг политиков, которые участвовали бы в президентских выборах в Украине, также возглавил Владимир Зеленский. За его кандидатуру ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 32,4% избирателей. На втором и третьем месте оказались Петр Порошенко и Юрий Бойко — 28,2% и 23% соответственно.

[ + – ] Владимир Зеленский стал лидером по антирейтингу среди кандидатов в президенты

Помимо этого, 20 декабря результаты своего соцопроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Опрос общественного мнения проводился среди 2025 граждан, которые проживают в 103 населенных пунктах Украины.

Согласно данным соцопроса КМИС, в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержат 27,6% респондентов, которые определились с выбором, и 17% — среди всех опрошенных.

На втором месте по поддержке среди населения оказался Петр Порошенко. За нардепа свои голоса готовы отдать 16% определившихся с выбором респондентов, и 9,9% — среди всех, которые участвовали в опросе. Тройку лидеров замыкает парламентарий от ОПЗЖ — 9,4% и 5,8% голосов соответственно.

[ + – ] Владимира Зеленского в первом туре выборов готовы поддержать 27,6% граждан, которые определились с выбором

Во втором туре президентских выборов действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 55,7% респондентов, которые определились с выбором, и 30,9% — от всех. Петра Порошенко — 44,3% и 24,6% соответственно.

[ + – ] Владимир Зеленский опередит Петра Порошенко во втором туре президентских выборов

По данным КМИС, лидером по антирейтингу среди кандидатов на президентских выборах является Владимир Зеленский — за его кандидатуру ни при каких условиях не проголосуют 30,7% опрошенных респондентов. В ТОП-3 также попали Петр Порошенко и Юрий Бойко — 29% и 22,4% соответственно.

[ + – ] Владимир Зеленский стал лидером по антирейтингу среди кандидатов в президенты

Данные о соцопросе SOCIS: проводился с 11 по 16 декабря, в ходе которого опросили 2000 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью (CATI) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки составляет +/-2,4%, а средняя продолжительность опроса — 12 минут.

Данные о соцопросе КМИС: исследование проводилось с 9 по 17 декабря методом личного интервью "face-to-face" с использованием планшетов (CATI). В ходе соцопроса были опрошены 2025 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 103 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, а также 1,5% – для показателей близких к 5%.

Напомним, 10 декабря социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, по которым Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов. Разрыв между кандидатами составляет почти 10%.

В октябре Владимир Зеленский во время выездного заседания "Слуги народа" в Трускавце предположил, что может выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский строк.