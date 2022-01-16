Прилетить не до Жулян? Партія Порошенка проведе 17 січня акцію в аеропорту Львова (фото)

Час проведення заходу збігається з прильотом прямого рейсу компанії LOT з Варшави, де зараз перебуває Петро Порошенко.

Місцевий осередок партії "Європейська солідарність" планує провести у день прильоту п'ятого президента та нардепа Петра Порошенка велику акцію в аеропорту Львова. Про це пише видання Zaxid.net, посилаючись на документ, направлений політсилою до львівської міськради.

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У листі, який був адресований меру Львова Андрію Садовому, сказано, що політична партія "Європейська солідарність" у понеділок, 17 січня, планує провести масштабні збори на вулиці Любінській, 168.

Акція проводитиметься з 13:00 до 15:00 "на захист демократії та права".

Екс-глава Львівської ОДА та нардеп від ЄС Олег Синютка, підпис якого стоїть під листом, повідомив, що на зборах очікується близько 10 тисяч людей.

Варто зазначити, що за адресою "Вулиця Любінська, 168" розташований міжнародний аеропорт Львова імені Данила Галицького. Ані Синютка, ані регіональний штаб "Європейської солідарності" в коментарях журналістам не пояснили, чому політична партія вирішила проводити масштабну акцію на території "повітряної гавані".

[ + – ] Партія ЄС проведе масштабну акцію в аеропорту Львова у день прильоту Порошенка

Як відомо, п'ятий президент України Петро Порошенко, якого звинувачують у держзраді, анонсував своє повернення до країни на 17 січня. Нардеп повідомив, що прилетить із Варшави до Києва рейсовим літаком для того, щоби зберегти бюджетні гроші.

Варто зазначити, що на 17 січня є прямі перельоти з Варшави як до Київ, так і до Львова. Наприклад, рейс угорського лоукостера WizzAir прилітає в аеропорт "Жуляни" о 09:10 за київським часом.

[ + – ] Порошенко має прилетіти до Жулян на рейсі WizzAir вранці 17 січня

Крім того, вранці 17 січня з Варшави є прямий авіарейс до Львова. Як зазначено на сайті компанії LOT, літак зі столиці Польщі прилітає до України о 13:30 під час проведення партією "Європейська солідарності" акції в міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

[ + – ] З Варшави, де знаходиться Порошенко, 17 січня вилітає прямий рейс до Львова.

З нагоди повернення Петра Порошенка, партія "Європейська солідарність" закликала прихильників обвинуваченого у держзраді п'ятого президента зібратися в аеропорту "Жуляни" 17 січня.

Держбюро розслідувань попереджало, що Петра Порошенка можуть відправити до СІЗО у день його повернення до України у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Більше того, у понеділок, 17 січня, коли нардеп від ЄС прилетить до Жулян, відбудеться засідання Печерського районного суду Києва для обрання п'ятому президентові запобіжного заходу.