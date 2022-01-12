"Євросолідарність" закликала прихильників Порошенка зібратися в аеропорту "Жуляни" 17 січня

Представники "Європейської солідарності" впевнені, що лідера партії спробують затримати та "кинути за ґрати в абсолютно надуманій справі".

Партія "Європейська солідарність" ("ЄС") закликала прихильників голови політсили, п'ятого президента України Петра Порошенка 17 січня зібратися в аеропорту "Київ" ("Жуляни") та зустріти його там. Про це йдеться в оголошенні партії, яке опубліковано у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Порошенко, як і обіцяв, повертається в Україну. Його намагатимуться затримати, щоб кинути за ґрати в абсолютно надуманій справі. Єдиним наслідком подібних дій є повалення демократії", – йдеться в тексті звернення.

У "ЄС" заявили, що не допустять "свавілля і тому мають стати на захист демократії".

"Ми зустрічатимемо лідера опозиції та реагуватимемо протягом дня на всі події, які можуть відбуватися. Збір 17 січня о 8-ій ранку в аеропорту "Київ", — підсумували в партії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про приліт Порошенка з Варшави до Києва вранці 17 січня рейсовим літаком. У "ЄС" говорили, що таким чином п'ятий президент "заощаджує бюджетні гроші".

Фокус раніше писав, що прикордонники не мають інформації про рейс Порошенка.

Зазначимо, що суд заарештував усе майно й активи Петра Порошенка 6 січня. Нардеп проходить обвинуваченим у справі про держзраду та сприяння тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятий президент може опинитися у в'язниці на 15 років.