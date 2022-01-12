"Евросолидарность" призвала сторонников Порошенко собраться в аэропорту "Жуляны" 17 января

Представители "Европейской солидарности" уверены, что лидера партии попытаться задержать и "бросить за решетку по совершенно надуманному делу".

Партия "Европейская солидарность" ("ЕС") призвала сторонников главы политсилы, пятого президента Украины Петра Порошенко 17 января собраться в аэропорту "Киев" ("Жуляны") и встретить его там. Об этом сказано в объявлении партии, которое опубликовано в Facebook.

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"Порошенко, как и обещал, возвращается в Украину. Его будут пытаться задержать, чтобы бросить за решетку по совершенно надуманному делу. Единственным следствием подобных действий является свержение демократии", – говорится в тексте обращения.

В "ЕС" заявили, что не допустят "произвола и поэтому должны стать на защиту демократии".

"Мы будем встречать лидера оппозиции и реагировать в течение дня на все события, которые могут происходить. Сбор 17 января в 8 утра в аэропорту "Киев", — подытожили в партии.

Напомним, что ранее сообщалось о прилете Порошенко из Варшавы в Киев утром 17 января рейсовым самолетом. В "ЕС" говорили, что таким образом пятый президент "экономит бюджетные деньги".

Фокус ранее писал, что у пограничников нет информации о рейсе Порошенко.

Отметим, что суд арестовал все имущество и активы Петра Порошенко 6 января. Нардеп проходит обвиняемым в деле о госизмене и содействии терроризму за участие в незаконных поставках угля из ОРДЛО. Пятый президент может оказаться в тюрьме на 15 лет.