Прилетит не в Жуляны? Партия Порошенко проведет 17 января акцию в аэропорту Львова (фото)

Время проведения мероприятия совпадает с прилетом прямого рейса компании LOT из Варшавы, в которой сейчас находится Петр Порошенко.

Местная ячейка партии "Европейская солидарность" планирует провести в день прилета пятого президента и нардепа Петра Порошенко большую акцию в аэропорту Львова. Об этом пишет издание Zaxid.net, ссылаясь на документ, который был направлен политсилой в львовский горсовет.

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В письме, которое было адресовано мэру Львова Андрею Садовому, сказано, что политическая партия "Европейская солидарность" в понедельник, 17 января, планирует провести масштабное собрание на улице Любинской, 168.

Акция будет проводиться с 13:00 до 15:00 "в защиту демократии и права".

Экс-глава Львовской ОГА и нардеп от ЕС Олег Синютка, подпись которого стоит под письмом, сообщил, что на собрании ожидается около 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что по адресу "улица Любинская, 168" расположен международный аэропорт Львова имени Даниила Галицкого. Ни Олег Синютка, ни региональный штаб "Европейской солидарности" в комментариях журналистам не объяснили, почему политическая партия решила проводить масштабную акцию на территории "воздушной гавани".

[ + – ] Партия ЕС проведет масштабную акцию в аэропорту Львова в день прилета Порошенко

Как известно, пятый президент Украины Петр Порошенко, которого обвиняют в госизмене, анонсировал свое возвращение в страну на 17 января. Нардеп сообщил, что прилетит из Варшавы в Киев рейсовым самолетом для того, чтобы сохранить бюджетные деньги.

Стоит отметить, что на 17 января есть прямые перелеты из Варшавы как в Киев, так и во Львов. Например, рейс венгерского лоукостера WizzAir прилетает в аэропорт "Жуляны" в 09:10 по киевскому времени.

[ + – ] Порошенко должен прилететь в Жуляны на рейсе WizzAir утром 17 января

Помимо этого, утром 17 января из Варшавы есть прямой авиарейс во Львов. Как говорится на сайте компании LOT, самолет из столицы Польши пребывает в Украину в 13:30 — во время проведения партией "Европейская солидарность" акции в международном аэропорту имени Даниила Галицкого.

[ + – ] Из Варшавы, где находится Порошенко, 17 января вылетает прямой рейс во Львов

По случаю возвращения Петра Порошенко, партия "Европейская солидарность" призвала сторонников обвиняемого в госизмене пятого президента собраться в аэропорту "Жуляны" 17 января.

Госбюро расследований предупреждало, что Петра Порошенко могут отправить в СИЗО в день его возвращения в Украину по делу о поставках угля из ОРДЛО. Более того, в понедельник, 17 января, когда нардеп от ЕС прилетит в Жуляны, состоится заседание Печерского районного суда Киева об избрании пятому президенту меры пресечения.