Суд избирает меру пресечения Порошенко, рядом проходит митинг в его поддержку

Офис генпрокурора просит о взятии политика под стражу. Его сторонники пришли под здание суда с флагами "Евросолидарности" и плакатами с критикой власти.

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Об этом в понедельник, 17 января, стало известно из трансляции телеканала "Прямой".

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Политик приехал в суд после прибытия в Киев из Варшавы и выступления перед своими сторонниками возле аэропорта "Жуляны". Офис генерального прокурора ходатайствует о взятии нардепа под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.

В это время под зданием суда проходит митинг сторонников Порошенко. Его участники держат в руках флаги "Евросолидарности", государственную символику и плакаты в поддержку пятого президента с лозунгами "Опять отжигает ваш квартал", "Порох есть — дадим огня", "Ермака бродяга, бенин симпатяга" и другими.

Часть митингующих также били палками по бочкам, имитируя игру на барабане.

Напомним, 20 декабря прошлого года Государственное бюро расследований подписало Порошенко подозрение в государственной измене и содействии терроризму в производстве о поставках угля из неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Служба безопасности Украины утверждает, что из-за схем, в которых участвовал нардеп, боевики "ДНР" и "ЛНР" были профинансированы на 200 млн гривен. Подозреваемыми по этому производству также проходят бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики Владимир Демчишини нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В случае доказательства вины им всем грозит наказание в виде тюремного заключения на 15 лет.

24 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента для доставки в суд. Однако политик выразил уверенность, что его не арестуют по прибытии в Украину.

6 января суд арестовал все активы и имущество политика.