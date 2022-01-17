RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Порошенку підписали підозру про державну зраду

Суд обирає запобіжний захід Порошенку, поруч проходить мітинг на його підтримку

117
виступ порошенка сьогодні відео, порошенко втік, петро порошенка, арешт порошенка, суд над порошенком, європейська солідарність
Фото: Скріншот | Порошенку почали обирати запобіжний захід

Офіс генпрокурора просить взяття політика під варту. Його прихильники прийшли під будівлю суду із прапорами "Євросолідарності" та плакатами з критикою влади.

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід п'ятому президенту України, народному депутату та лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Про це в понеділок, 17 січня, стало відомо з трансляції телеканалу "Прямий".

Політик приїхав до суду після прибуття до Києва з Варшави та виступу перед своїми прихильниками біля аеропорту "Жуляни". Офіс генерального прокурора клопочеться про взяття нардепа під варту з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень.

У цей час під будівлею суду триває мітинг прихильників Порошенка. Його учасники тримають у руках прапори "Євросолідарності", державну символіку та плакати на підтримку п'ятого президента з гаслами "Знову запалює ваш квартал", "Порох є — дамо вогню", "Єрмака бродяга, бенин симпатяга" й іншими.

Частина мітингувальників також били палицями по бочках, імітуючи гру на барабані.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними за цим провадженням також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на 15 років.

24 грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента для доставлення до суду. Проте політик висловив упевненість, що його не заарештують після прибуття в Україну.

6 січня суд заарештував усі активи та майно політика.