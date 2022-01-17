Суд обирає запобіжний захід Порошенку, поруч проходить мітинг на його підтримку

Офіс генпрокурора просить взяття політика під варту. Його прихильники прийшли під будівлю суду із прапорами "Євросолідарності" та плакатами з критикою влади.

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід п'ятому президенту України, народному депутату та лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Про це в понеділок, 17 січня, стало відомо з трансляції телеканалу "Прямий".

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Політик приїхав до суду після прибуття до Києва з Варшави та виступу перед своїми прихильниками біля аеропорту "Жуляни". Офіс генерального прокурора клопочеться про взяття нардепа під варту з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень.

У цей час під будівлею суду триває мітинг прихильників Порошенка. Його учасники тримають у руках прапори "Євросолідарності", державну символіку та плакати на підтримку п'ятого президента з гаслами "Знову запалює ваш квартал", "Порох є — дамо вогню", "Єрмака бродяга, бенин симпатяга" й іншими.

Частина мітингувальників також били палицями по бочках, імітуючи гру на барабані.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Державне бюро розслідувань підписало Порошенкові підозру в державній зраді та сприянні тероризму у провадженні про постачання вугілля з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки України стверджує, що через схеми, у яких брав участь нардеп, бойовики "ДНР" та "ЛНР" були профінансовані на 200 млн гривень. Підозрюваними за цим провадженням також проходять бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У разі доказу провини їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на 15 років.

24 грудня Печерський районний суд Києва дозволив затримати п'ятого президента для доставлення до суду. Проте політик висловив упевненість, що його не заарештують після прибуття в Україну.

6 січня суд заарештував усі активи та майно політика.