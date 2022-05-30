У Роттердам на саміт: Порошенко втретє намагається виїхати з України

Після двох невдалих спроб покинути Україну через пункт пропуску "Рава Руська" п'ятий глава держави зібрався на саміт Європейської народної партії. Це відрядження, за його словами, підписав речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" (ЄС) Петро Порошенко збирається втретє виїхати за кордон на саміт Європейської народної партії в голландському Роттердамі. Про це політик написав у Facebook.

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Порошенко звернувся до глави держави Володимира Зеленського із заявою, що на вказаному саміті вирішуватимуться перспективи посилення санкційного режиму проти Росії, повоєнне відновлення України та надання державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Нардеп перерахував 3 цілі візиту до Роттердама:

обговорити надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС у червні. За його словами, це символічно збігається із запровадженням безвізового режиму 5 років тому;

щоб Європа більше забезпечувала Україну зброєю в умовах російської агресії та посилила санкції;

попросити достатньо грошей під час війни та схвалити "план Маршалла 2.0" для повоєнного відновлення.

П'ятий президент акцентував увагу на офіційному запрошенні на саміт від президента Європейської народної партії та відрядженні, яке підписав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

[ + – ] П'ятий президент каже, що його офіційно запросили на саміт від президента Європейської народної партії

"Після незаконного зриву моєї поїздки в складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено, і ніхто не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердама", — написав лідер.

Під час повномасштабної війни з Росією, на думку Порошенка, треба зберігати єдність, уникати внутрішніх чвар і працювати на всіх міжнародних майданчиках, особливо на таких важливих, як Європейська народна партія.

Виїзд Порошенка з України — скільки було спроб

Уперше українські прикордонники не випустили Петра Порошенка з України 27 травня, вони зупинили політика на пункті пропуску "Рава-Руська" у Львівській області. У партії "Європейська солідарність" тоді заявляли, що нардеп має прибути в Парламентську асамблею НАТО, його включили до складу української делегації за рішенням Ради.

ЗМІ повідомляли, що Держприкордонслужба не могла перевірити справжність документів від Ради, тому що QR-код не зчитувався. Порошенка та делегацію протримали на кордоні 2 години, після цього вони поїхали.

28 травня лідер "Євросолідарність" удруге намагався виїхати в Європу через той самий пункт пропуску. Джерело "Української правди" повідомляло, що цього разу п'ятий президент показав прикордонникам дипломатичний паспорт.

Петро Порошенко разом із супроводом під'їхали до "Рави-Руської" на трьох автомобілях.

Нагадаємо, що затриманий СБУ народний депутат Віктор Медведчук 23 травня дав свідчення проти п'ятого президента України. Йшлося про незаконну приватизацію трубопроводу "Самара — Західний напрямок" і купівлю вугілля в ОРДЛО.

Фокус раніше вивчав найгучніші кримінальні справи, у яких фігурує Петро Порошенко.