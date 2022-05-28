"Документ не зчитується": Порошенко вдруге спробував виїхати з України в Європу

Нардеп Ірина Геращенко заявила, що папери, видані експрезиденту у ВР, виявилися пошкодженими.

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28 травня лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вдруге спробував перетнути кордон і виїхати з України. Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

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У суботу Петро Порошенко вдруге прибув на прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська" у Львівській області, звідки можна виїхати до Польщі та далі до країн Європи. Джерело стверджує, що експрезидент надав прикордонникам дипломатичний паспорт.

Повідомляють, що Петро Порошенко зі своїми супутниками приїхали до "Рави-Руської" на трьох автомобілях. Вони намагалися об'їхати чергу зустрічною смугою і "нарвалися на поліцію".

Раніше стало відомо, що 27 травня прикордонники не випустили Петра Порошенка з України. Як розповіли у "Європейській солідарності", політик має бути присутнім на Парламентській асамблеї НАТО, адже його включили до складу української делегації за рішенням Верховної Ради. За деякою інформацією, співробітники Держприкордонслужби не змогли перевірити справжність документа з парламенту, оскільки на ньому не зчитується QR-код.

У суботу нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook написала, що змогла зв'язатися з речником Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Той заявив: підписав два розпорядження, згідно з якими Петро Порошенко має їхати у відрядження, а документів з іншими реквізитами чи кодами немає.

"Документ, виданий головою ВР, справді не зчитується. Відтак він кимось пошкоджений. Диверсантами в апараті ВР? Чи ким? Ця історія дуже погано пахне. І ми не відкидаємо, що на ПА НАТО не визнають повноваження української делегації. Що може бути великим ударом для країни зараз?" — прокоментувала Ірина Геращенко у своєму нещодавньому посту.

Раніше писали, що затриманий нардеп Віктор Медведчук дав свідчення проти Петра Порошенка. Кум Путіна стверджує, що експрезидент зажадав зайнятися приватизацією трубопроводу "Самара — Західний напрямок", яким дизельне паливо поставлялося в Україну та Європу, зокрема, провести переговори з президентом Росії.

Після цього СБУ викликала Авакова, Яценюка та Турчинова на допит у "справі Медведчук-Порошенко". Окрім політиків, спецслужба вирішила допитати гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.