СБУ викликала Авакова, Яценюка та Турчинова на допит у "справі Медведчук-Порошенко"

Крім топполітиків часів президентства Петра Порошенка, на допит викликали також генерального директора ДПЕК Максима Тимченка.

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Служба безпеки України викликала на допит у "вугільній справі", в межах якої п'ятий президент Петро Порошенко та нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук отримали підозру про держзраду, ексглаву МВС Арсена Авакова, експрем'єр-міністр Арсенія Яценюка та екссекретар РНБО Олександра Турчинів. Про це свідчать дані з офіційного сайту спецслужби.

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На порталі йдеться про те, що Арсеній Яценюк, Арсен Аваков та Олександр Турчинов мали з'явитися на допит як свідки 19 травня.

Крім того, повістку також отримав генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко.

У документах сказано, що представників влади президентства Петра Порошенка запрошували слідчі "для участі у слідчих/процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1 ст. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України, як свідків".

[ + – ] СБУ викликала на допит у "вугільній справі" Яценюка, Авакова та Турчинова

Екссекретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов прокоментував інформацію про те, що слідчі СБУ викликали його на допит у справі "Порошенко-Медведчук". За його словами, він зараз перебуває в зоні бойових дій і готовий дати правоохоронцям свідчення.

Турчинов також назвав "політичним піаром" виклик на допит у СБУ.

"На сайті СБУ розміщено повістку про виклик мене майже тиждень тому на допит як свідка. Хочу поінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті й готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", — додав Турчинов у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Турчинов відреагував на порядок денний СБУ про виклик на допит

Нагадаємо, 23 травня затриманий СБУ нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук дав нові свідчення у межах "вугільної справи". Обвинувачений у державній зраді політик повідомив, що п'ятий президент Петро Порошенко очолив схеми приватизації українського газопроводу "Самара — Західний напрямок" та купівлю вугілля з непідконтрольного Києву Донбасу.

Партія "Європейська солідарність" відреагувала на свідчення Віктора Медведчука та заявила, що слова обвинуваченого в держзраді нардепа є "інформаційною диверсією" на користь Росії.

Голова СБУ Іван Баканов стверджував, що свідчення Віктора Медведчука щодо Петра Порошенка підтверджують докази про вчинення держзради та сприяння терористичній діяльності, отримані під час розслідування.