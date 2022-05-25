СБУ вызывала Авакова, Яценюка и Турчинова на допрос по "делу Медведчук-Порошенко"

Помимо топ-политиков времен президенства Петра Порошенко, на допрос также вызывался генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Служба безопасности Украины вызывала на допрос по "угольному делу", в рамках которого пятый президент Петр Порошенко и нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук получили подозрение о госизмене, экс-главу МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта спецслужбы.

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На портале говорится о том, что Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Александр Турчинов должны были явиться на допрос в качестве свидетеля 19 мая.

Помимо этого, повестку также получил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

В документах сказано, что представители власти президентства Петра Порошенко приглашались следователями "для участия в следственных/процессуальных действиях в уголовном производстве № 22016130000000212 от 19.09.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст.258-5, ч.2 ст.258-5, ч.3 ст.258-5, ч.5 ст.191 УК Украины, в качестве свидетелей".

[ + – ] СБУ вызывала на допрос по "угольному делу" Яценюка, Авакова и Турчинова

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал информацию о том, что следователи СБУ вызывали его на допрос по делу "Порошенко-Медведчук". По его словам, он сейчас находится в зоне боевых действий и готов дать правоохранителям показания.

Турчинов также назвал "политическим пиаром" вызов на допрос в СБУ.

"На сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов", — добавил Турчинов в своем Telegram-канале.

[ + – ] Турчинов отреагировал на повестку СБУ о вызове на допрос

Напомним, 23 мая задержанный СБУ нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук дал новые показания в рамках "угольного дела". Обвиняемый в государственной измене политик сообщил, что пятый президент Петр Порошенко возглавил схемы по приватизации украинского газопровода "Самара — Западное направление" и покупке угля с неподконтрольного Киеву Донбасса.

Партия "Европейская солидарность" отреагировала на показания Виктора Медведчука и заявила, что слова обвиняемого в госизмене нардепа являются "информационной диверсией" в интересах России.

Глава СБУ Иван Баканов утверждал, что показания Виктора Медведчука в отношении Петра Порошенко подтверждают доказательства о совершении госизмены и содействии террористической деятельности, полученные в ходе расследования.