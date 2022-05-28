"Документ не считывается": Порошенко во второй раз попытался выехать из Украины в Европу

Нардеп Ирина Геращенко заявила, что бумаги, выданные экс-президенту в ВР, оказались повреждены.

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28 мая лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во второй раз попытался пересечь границу и выехать из Украины. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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В субботу Петр Порошенко во второй раз прибыл на пограничный пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области, откуда можно выехать в Польшу и дальше в страны Европы. Источник утверждает, что экс-президент предъявил пограничникам дипломатический паспорт.

Сообщается, что Петр Порошенко со своими спутниками приехали в "Раву-Русскую" на трех автомобилях. Они пытались объехать очередь по встречной полосе и "нарвались на полицию".

Ранее стало известно, что 27 мая пограничники не выпустили Петра Порошенко из Украины. Как рассказали в "Европейской солидарности", политик должен присутствовать на Парламентской ассамблее НАТО, ведь его включили в состав украинской деллегации по решению Верховной Рады. По некоторой информации, сотрудники Госпогранслужбы не смогли проверить подлинность документа из парламента, потому как на нем не считывается QR-код.

В субботу нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что смогла связаться со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Тот заявил: подписал два распоряжения, согласно которым Петр Порошенко должен ехать в коммандировку, а документов с другими реквизитами или кодами нет.

"Документ, выданный главой ВР, действительно не считывается. Следовательно, он кем-то поврежден. Диверсантами в аппарате ВР? Или кем? Эта история очень плохо пахнет. И мы не исключаем, что на ПА НАТО не признают полномочия украинской делегации. Что может быть большим ударом для страны сейчас?" — прокомментировала Ирина Геращенко в своем недавнем посте.

Ранее писали, что задержанный нардеп Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Кум Путина утверждает, что экс-президент потребовал заняться приватизацией трубопровода "Самара — Западное направление", по которому дизельное топливо поставлялось в Украину и Европу, в частности, провести переговоры с президентом России.

После этого СБУ вызвала Авакова, Яценюка и Турчинова на допрос по "делу Медведчук-Порошенко". Помимо политиков, спецслужба решила допросить гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.